Volgens chef-kok, maar vooral ook Formule 1-liefhebber, Gordon Ramsay gaat de FIA wel erg ver met haar nieuwe beleid rondom vloeken. De Brit stelt dat de coureurs topatleten zijn die elk raceweekend hun leven op het spel zetten en vindt dat gevloek onder de noemer 'industrietaal' valt.

Dinsdagavond vond het langverwachte F1 75-evenement plaats in Londen. De tien teams waren aanwezig om het kleurenschema van hun bolides te tonen. Daarnaast werd er vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen en kwamen diverse bekende personen langs om hun mening te geven.

Ramsay: 'Laat de coureurs gewoon 'echt' zijn'

Ramsay staat bekend als een bikkelharde chef-kok en gebruikt geregeld scheldwoorden om zijn teams vooruit te duwen. Aan hem werd gevraagd wat hij vindt van de nieuwe regels rondom vloeken in de Formule 1. "Kom op, Jack [Whitehall], hierdoor kom ik in de problemen. Luister, ik denk dat het een soort industrietaal is. Het feit dat deze atleten zichzelf tot het uiterste pushen in extreme omstandigheden, zorgt ervoor dat het er soms uitfloept. Laat de coureurs gewoon zichzelf zijn. Laat het los, kom op", zo luidt Ramsay's boodschap aan de FIA.

De kok gaat nog even door, maar wordt direct onderbroken als hij zelf vloekt. "Ze riskeren hun leven elke keer en racen met meer dan 200 mijl per uur, dus if the shit hits the fan...", aldus Ramsay.

