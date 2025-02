Volgens enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell wordt de favorietenrol voor 2025 wel erg snel in de schoenen van McLaren geschoven. De Brit stelt dat ook Ferrari niet mag worden onderschat, daarnaast wijst hij op veelbelovende signalen vanuit Red Bull Racing.

Binnenkort starten de teams het 2025-seizoen met de testdagen in Bahrein. Afgelopen dinsdag werden de livery’s van de wagens in Londen gepresenteerd en enkele teams hebben ook al de shakedown van de 2025-bolide erop zitten. De volgende stop op de kalender is de testfase, waarin de renstallen drie dagen de tijd krijgen om de wagens uitvoerig te testen, voordat het seizoen op 14 maart in Melbourne wordt afgetrapt.

Hamilton en Ferrari

De 71-jarige Mansell wijst in gesprek met Mail Sport op wat voor Lewis Hamilton een jongensdroom zou zijn: "Het zou een droom zijn die uitkomt als Lewis de eerste race met Ferrari wint, want dat zou meteen de toon zetten voor de rest van het seizoen." De Scuderia leverde in 2007 voor het laatst een wereldkampioen af met Kimi Räikkönen. "Ferrari wacht al veel te lang op zowel een nieuwe rijderstitel als het constructeurskampioenschap. Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton hoop ik echt dat ze het dit seizoen kunnen realiseren. Het zou magisch zijn als Lewis nog een wereldtitel wint, en ik wens hem het allerbeste."

Veelbelovende signalen Red Bull

Red Bull begon 2024 nog sterk, maar was daarna niet langer de snelste. Verstappen wist uiteraard nog wel enkele races te winnen, maar de favorietenrol is in 2025 niet weggelegd voor het team uit Milton Keynes. Volgens Mansell is die conclusie misschien wel te vroeg getrokken. "Het spannende aan de Formule 1 in 2025 is dat Max zich bij Red Bull niet zomaar gewonnen zal geven. Ik heb gehoord dat Red Bull deze winter goed werk heeft geleverd aan de auto", zo wijst hij op positieve geluiden.

McLaren & Mercedes

Desalniettemin vindt Mansell dat McLaren er het beste uitziet. "McLaren was vorig jaar indrukwekkend en als ze hun zaakjes iets eerder op orde hadden gehad, hadden ze het kampioenschap kunnen winnen. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri zullen zeker een gooi doen naar de titel." Ook het fabrieksteam van Mercedes zou weleens hoge ogen kunnen gooien: "En natuurlijk mogen we Mercedes met George Russell niet vergeten. Toto Wolff is niet iemand die zomaar meedoet voor de vorm. We hebben vier fantastische teams en een geweldig seizoen in 2025 om naar uit te kijken."

