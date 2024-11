De vierde wereldtitel voor Max Verstappen is een feit. De Nederlander blikt na afloop van de race in Las Vegas op de persconferentie terug op een turbulent jaar en is vooral blij met de manier waarop Red Bull Racing reageerde op de worstelingen met de RB20. Op de vraag of dit misschien wel zijn mooiste seizoen is geweest, wijst Verstappen naar 2023.

Het huidige jaar begon nog dominant voor Verstappen en Sergio Pérez. Toch bleek al snel dat de concurrentie dit jaar ook niet had stilgezeten, daarnaast moet niet vergeten worden dat Red Bull als kampioen de minste ontwikkelingstijd tot haar beschikking heeft gehad. In Miami pakte titelrivaal Lando Norris zijn eerste overwinning en vanaf die race zou McLaren een constante factor zijn om rekening mee te houden. Ondanks de mindere wagen wist Verstappen wel telkens aan schadebeperking te doen en heeft hem.

'2023 is beste seizoen, maar trots overheerst over 2024

Christian Horner liet na afloop weten dat hij vond dat dit jaar het meest indrukwekkende seizoen van de 27-jarige coureur is geweest. "Ja, dat denk ik ook. Vorig jaar had ik een dominante auto, maar ik had niet altijd het gevoel dat iedereen doorhad wat we aan het neerzetten waren, tien keer op rij winnen. Natuurlijk hadden we een dominante wagen, maar ik denk niet dat het zo dominant was als velen denken. Dat is uiteindelijk altijd mijn beste seizoen geweest, als ik erop terugkijk. Zelfs op plekken waar we niet de perfecte afstelling hadden, konden we, omdat de auto zo sterk was, races winnen", zo legt hij over afgelopen seizoen uit.

Verstappen: 'Altijd in jezelf blijven geloven'

Dit seizoen moest Verstappen er harder voor werken en daarom overheerst vooral de trots. "Maar ik ben natuurlijk ook erg trots op dit seizoen. Ik denk dat we voor zeventig procent van het jaar, niet de snelste auto hadden. Toch waren we in staat om de voorsprong uit te breiden. Dat is zeker iets waar ik erg trots op ben." Op het moment dat het goede gevoel met de RB20 er niet meer was, was het toch even alle hens aan dek: "Je moet altijd in jezelf geloven. De mensen en de auto, het moet allemaal samenkomen. Zeker halverwege het seizoen, toen we allerlei problemen hadden en niet echt wisten wat er precies aan de hand was. Daarom ben ik ook trots op hoe het team daarop reageerde."

