Jos Verstappen: 'Red Bull moet presteren om Max te behouden'

Nu het 2024-seizoen in het voordeel van Max Verstappen is besloten, laat vader Jos zich bij Radio Joe uit over de toekomst van de viervoudig kampioen bij Red Bull Racing. Verstappen senior is het afgelopen jaar kritisch geweest op het Oostenrijkse team en stelt dat de formatie een goede auto moet bouwen, want aan Max zal het niet liggen.

Het afgelopen jaar is het meer dan eens over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen gegaan. Dat heeft alles te maken met de onrust die er binnen het team heerste. Of het nu over de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Christian Horner ging, de machtsstrijd die er werd gevoerd of het vertrek van een rits aan sleutelpersonen, Red Bull is in 2024 aardig veranderd. Voor Jos 'The Boss' is de opdracht aan Red Bull echter wel duidelijk, zo moet het team blijven leveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aandeelhouders Red Bull gaan lot bepalen van Pérez

Red Bull moet goede auto bouwen

Komend seizoen lijken de verhoudingen dicht bij elkaar te gaan liggen en in gesprek met het medium mikt Verstappen senior wederom op de wereldtitel. "Als het aan mij ligt, voor de vijfde keer. We zijn heel afhankelijk van het team. Zij moeten natuurlijk weer een goede auto bouwen, wat niet gelukt is, naar dit seizoen toe. Dat is gewoon moeilijk, maar we hebben vertrouwen erin", opent Jos 'The Boss'. De RB20 was namelijk na de race in Miami geen schim meer van de wagen waarmee het seizoen werd geopend, qua snelheid. "Laten we gewoon afwachten, meer kunnen we toch niet doen", zo heeft Verstappen senior de volle vertrouwen in Red Bull Racing.

OOK INTERESSANT: Horner voor het eerst over onderzoek naar ongepast gedrag: "Wist niet of ik bij de race zou zijn"

Jos vertrouwt op Red Bull: "Ze moeten wel blijven presteren"

Dat de toekomst van Verstappen wellicht bij Mercedes of misschien wel Aston Martin ligt, daarover is het afgelopen jaar ook het één en ander gezegd. Voor vader Jos ligt de voorkeur bij Red Bull, maar daar hangt wel een tegenprestatie tegenover. "Dat sowieso [Verstappen bij Red Bull in 2025 red.] , dat stond al heel lang vast. We hebben vertrouwen erin en we geven ze ook het vertrouwen en aan Max zal het niet liggen. Ze moeten wel blijven presteren. Ze moeten een goede auto blijven bouwen, dat is wel belangrijk." Jos ziet namelijk de trend van dit jaar en verwacht dat ook in 2025: "Volgend jaar gaat het een heel spannend seizoen worden, want Ferrari, Mercedes, Red Bull en McLaren, die doen allemaal mee voor de overwinning volgend jaar."