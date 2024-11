Aan het begin van dit F1-seizoen werd er niet alleen over het racen gepraat en of Max Verstappen zijn dominantie zou voort kunnen zetten, maar vooral over Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Er werden beschuldigingen over hem gemaakt wat deel zou zijn geweest van een machtsstrijd. Horner is nu voor het eerst op de zware, emotionele periode ingegaan.

Het rumoer bij de energiedrankfabrikant begon toen Horner werd onderzocht na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een onafhankelijk onderzoek dat de gehele maand februari duurde, werd de klacht afgewezen door Red Bull GmbH. Een dag na dat besluit werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega via een anonieme e-mail gelekt en deze gingen de Formule 1-paddock in Bahrein rond. Het gevolg van de machtsstrijd bij Red Bull was niet alleen dat Max Verstappen een overstap naar Mercedes zou hebben overwogen, terwijl vader Jos en Horner ruzie kregen, maar naar verluidt is het ook een van de redenen van het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey geweest.

Meer succes, meer een doelwit

"Wat er aan het begin van het jaar gebeurde, voelde als de perfecte storm", vertelde Horner in een interview met de Daily Mail. "In het leven is het een belangrijke les die je leert dat hoe meer succes je hebt, hoe meer je een doelwit wordt. Alles wat gebruikt kan worden om jou, het team en het bedrijf uit elkaar te drijven en te destabiliseren. Wat me nog het meest teleurstelt, waren de stappen die mensen namen om dat te proberen te bereiken."

"Je moet trouw blijven aan jezelf en ik heb het geluk dat ik een geweldig gezin heb. Mijn vrouw is ongelooflijk, fantastisch. Je partner is altijd degene met wie je je problemen deelt. Ze is absoluut geweldig en enorm ondersteunend. Ze zag door veel dingen heen vanuit een ander perspectief en het is goed om dat te hebben. Het is enorm belangrijk. Je leert over jezelf in moeilijke tijden en ik was vastbesloten dat we door het moeilijke vaarwater zouden navigeren", aldus de Brit die blij was met de steun van zijn vrouw en voormalig Spice Girl Geri Halliwell.

Emotioneel voor eerste race

Horner zag het team juist samenkomen in de lastige periode die hij meemaakte vanaf Bahrein. "Wanneer er met stenen gegooid worden, springt het team juist op. Er was een 'fuck you'-mentaliteit van het team dit jaar. Onze mensen zeiden 'we zijn een sterk team, wat ze ook naar ons gooien, kom maar op'. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik weg moest lopen. Ik geloofde in mezelf. Ik geloofde in het proces. Ik vertrouwde op het proces dat nauwgezet werd toegepast door het bedrijf en ik moest daar gewoon op vertrouwen. Toen ik in het vliegtuig naar Bahrein zat, wist ik niet of ik bij de race zou zijn of niet."

"Maar ik moest geloven in het proces. Ik heb enorm veel steun gehad van de aandeelhouders en van binnenin het bedrijf. Het was eigenlijk best emotioneel voor de eerste race toen ik de fabriek toesprak. Ik doe de gebruikelijke samenvatting van de tests en wat de doelstellingen zijn voor het seizoen en het was absoluut ontzettend druk. De steun die het team mij gaf en de ontvangst die het team mij gaf, dat zal ik nooit, nooit vergeten. Ik heb ook veel steun gehad vanuit de sport zelf. Mensen als James Matthews [directeur] bij Williams, die mij per se in Bahrain moesten opzoeken, waren ongelooflijk", aldus de Red Bull-teambaas.

