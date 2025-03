Geri Horner (52) heeft in een uitgebreid interview met The Times gereageerd op de mediaberichten dat haar huwelijk met Christian Horner (51) mogelijk beëindigd gaat worden. Deze geruchten kwamen bovendrijven nadat Geri haar achternaam had laten wijzigen. Dit heeft volgens de zangeres een heel andere reden.

Geri, de vrouw van Red Bull-teambaas Horner, kwam vorig jaar volop in de schijnwerpers te staan toen haar man beschuldigd werd van grensoverchrijdend gedrag. Horner zou ongepaste Whatsapp-berichten hebben gestuurd naar een werkneemster van Red Bull. Het resulteerde in een ware soap en ook Geri bleef niet gespaard. De camera's werden op haar gericht wanneer ze zich in de paddock liet zien, maar ze heeft zelden inhoudelijk gereageerd op de duidelijk zware tijd die ze doormaakte samen met haar man. Horner werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch leek de druk op het huwelijk blijvend. Geri wijzigde recentelijk haar achternaam en dat zou volgens de media alles te maken hebben met het gerommel binnen het huwelijk. Geri zelf reageert nu op deze berichten.

Geri wijzigde achternaam puur voor haar boeken

Geri zou haar achternaam officieel hebben laten veranderen van Horner naar Halliwell-Horner, wat werd geïnterperteerd als een teken dat het huwelijk - ondanks de schijn - op de klippen zou lopen. Volgens de 52-jarige zangeres, die tevens ook schrijver is, klopt daar niets van. "Dat is een hoop onzin", zo zegt ze terwijl ze één van haar boeken laat zien. "Het is mijn schrijfnaam. Ik heb wettelijk niets veranderd - Horner is de naam in mijn paspoort." Het is volgens haar puur een naam die ze gebruikt voor haar boeken. Geri schrijft immers veel. "Ik schrijf drie uur per dag. Schrijven is een discipline", zo zegt ze.

Horner niet op de logeerkamer

Christian slaapt dan ook niet op de logeerkamer, zo blijkt uit één van haar volgende uitspraken. "Soms word ik om 2 uur 's nachts wakker met een idee. Christian snurkt en ik stap uit bed om te schrijven", aldus Geri, die haar passie voor schrijven deelt met haar dochter Bluebell. "Ze is briljant in schrijven. Ik leg dingen aan haar voor."

