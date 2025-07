Christian Horner werd vlak na de afgelopen Britse Grand Prix van de Formule 1 ontslagen als CEO en teambaas van Red Bull Racing. Volgens een vriend van de familie Horner zou de oud-baas van Max Verstappen zich gekwetst en verraden voelen. Personeelsleden van de Oostenrijkse formatie zijn het naar verluidt ook niet eens met het ontslag en overwegen nu zelf te vertrekken.

De problemen bij Red Bull begonnen al in de winter voor het F1-seizoen van 2024. Horner werd toen beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Desondanks lijkt zijn vrouw Geri Halliwell, een voormalige Spice Girl, hem te steunen door het proces wat op de achtergrond nog steeds bezig. Vervolgens verloor Red Bull Racing meerdere getalenteerde en cruciale mensen, zoals sportief directeur Jonathan Wheatley en ontwerpers Rob Marshall en Adrian Newey. Het team is gezakt in de pikorde en lijkt dit jaar niet alleen het constructeurskampioenschap mis te lopen, maar ook het rijderskampioenschap.

Vreselijke krantenkoppen

"Christian vertelde mij hoe gekwetst en verraden hij zich voelde na alles wat hij, Geri en hun familie de afgelopen 18 maanden hebben meegemaakt", begon een familievriend tegenover SunSport. "Hij werd twee keer vrijgesproken voor het sms-schandaal, maar is nu met gardening leave en heeft nog steeds geen uitleg gekregen waarom hij de baan, waar hij zo van hield, kwijt is geraakt. De Oostenrijkse bazen van Red Bull hebben zich altijd geërgerd aan het feit dat zoveel van hun Formule 1-succes te danken was aan een team dat Christian in Groot-Brittannië had opgebouwd. Dat is de reden hiervoor, evenals de hoofdpijn die de vreselijke krantenkoppen van vorig jaar hadden bezorgd."

Ontslag kwam als enorme verrassing

"Christian werd opgeroepen voor een vergadering in Londen en had geen idee waar het over zou gaan", vervolgde dezelfde familievriend. "Er werd hem alleen gezegd: 'Je moet erbij zijn.' Hij was stomverbaasd, toen hij een kamer werd binnengeleid en ter plekke werd ontslagen. Het verraste hem volledig - hij dacht dat hij was opgeroepen om over een andere kwestie te praten. Maar het personeel bestaat bijna volledig uit Britten en is hem zeer loyaal. Ze overwegen nu om op te stappen. Het was een gerichte aanval op de controle over het raceteam, omdat het Oostenrijkse hoofdkantoor van Red Bull het niet kon waarderen dat een Brit hun raceteam leidde."

