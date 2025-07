Max Verstappen (27) komt mogelijk met een grootse aankondiging tijdens het raceweekend in België. De aankondiging zou via een speciaal ingelast persmoment worden gedaan, zo gaan de geruchten. Dit vertelt Viaplay-commentator Nelson Valkenburg in de Nailing the Apex-podcast van sdpn.

Er wordt nog steeds veel gespeculeerd over de toekomst van Verstappen. Blijft hij bij Red Bull Racing in 2026 of gaat hij zijn heil toch elders zoeken? De enige die hier duidelijkheid over kan geven, is de coureur in kwestie zelf. Het ontslag van Christian Horner als teambaas van Red Bull Racing lijkt niet veel te hebben veranderd aan de geruchtenstroom. Valkenburg, actief in de paddock als commentator voor Viaplay Nederland, zegt nu dat hij zelfs geluiden heeft opgevangen dat er een groot persmoment wordt georganiseerd rondom Verstappen op Spa in België. Hier zou dan mogelijk een aankondiging met betrekking tot zijn toekomstplannen gaan plaatsvinden.

Komt Verstappen met grote aankondiging op Spa in België?

In de Nailing the Apex-podcast zegt Valkenburg dat er recentelijk wat nieuwe geruchten zijn opgedoken. "We horen geruchten dat we ons misschien moeten voorbereiden op een soort van persmoment in Spa", zo zegt hij, om daar gelijk aan toe te voegen: "Maar dat is echt nog helemaal niet bevestigd. Het is één van die geruchten waarvan ik zeg 'we wachten het af en dan zien we wel'." Toch denkt Valkenburg wel dat er voldoende mensen, ook rondom Verstappen, zijn die een overstap naar een ander F1-team wel zien zitten.

Mensen rondom Verstappen willen verandering

"En er zijn ook veel mensen die dit graag willen, omdat verandering goed is en veel mensen rondom Verstappen die verandering ook graag zouden willen", zo vertelt Valkenburg. "Dus ja, natuurlijk willen mensen dit graag. Ik zou het persoonlijk geweldig vinden om te zien of hij zijn succes in een andere omgeving kan evenaren." Verstappen veroverde met Red Bull Racing maar liefst vier wereldtitels, maar lijkt in 2025 kansloos om een gooi te doen naar zijn vijfde kampioenschap. Het Formule 1-team van McLaren, met Lando Norris en Oscar Piastri achter het stuur, is vooralsnog oppermachtig dit seizoen.