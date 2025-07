Aston Martin heeft de deur definitief dichtgesmeten voor Max Verstappen. Teambaas Andy Cowell heeft laten weten dat Fernando Alonso en Lance Stroll 'gewoon' voor het British Racing Green uit zullen komen in 2026. Het helpt Aston Martin bij de ontwikkeling voor volgend F1-seizoen om dezelfde coureurs te behouden.

Verstappen vertelde tijdens het raceweekend op het circuit van Silverstone dat hij nog geen besluit heeft genomen over het team waar hij in 2026 voor zal rijden. Red Bull Racing is in korte tijd ver teruggezakt in de pikorde en het is voor de Nederlander steeds lastiger geworden om Grands Prix te winnen of om überhaupt podiums te scoren. Als hij bij Red Bull vertrekt, dan bestaat de kans dat hij bij Mercedes terecht kan. Toto Wolff heeft het geen geheim gehouden dat hij geïnteresseerd is in de viervoudig wereldkampioen. Geruchten deden ook de ronde dat Verstappen topontwerper Adrian Newey en motorleverancier Honda kon volgen richting Aston Martin. Alonso wordt al een dagje ouder en mogelijk kan de polsblessure van Stroll opnieuw en vaker op gaan spelen. Maar Cowell bevestigt nu dat er geen optie voor Verstappen bestaat bij Aston Martin.

Zekerheid rondom line-up coureurs helpt Aston Martin

"We hebben superveel geluk. We gaan met een boel enthousiasme richting 2026", vertelde Cowell tegenover onder andere GPFans tijdens de afgelopen Britse Grand Prix. "We veranderen van power unit, waar we met Honda aan werken, de aerodynamica gaan op de schop, waar Adrian aan werkt, en we hebben nieuwe faciliteiten. Maar de stabiliteit die we hebben door Lance en Fernando voor volgend jaar te hebben getekend, zorgt er niet alleen voor dat ze ons nu helpen bij de ontwikkeling van de middelen die we gebruiken voor '26, '27 en daarna. Ze werken namelijk ook direct aan het concept van de auto."

"De discussies in de windtunnel gaan over de aerodynamische vorm, maar ook over de omgeving van de coureur. Hoeveel ruimte is er in de cockpit? Adrian laat doorgaans niet veel ruimte over in de cockpit. Alles is uitzonderlijk krap." Cowell sluit een rijderswissel voor volgend jaar uit. "De stabiliteit om al twee coureurs te hebben voor '26 helpt ons heel erg."

