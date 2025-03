De camera's van Drive to Survive waren vorig jaar aanwezig in de pitbox van Red Bull Racing, op het moment dat de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen. Red Bull-teambaas Christian Horner onthult in de serie dat hij vermoedt dat het vooropgezet plan was en dat iemand hem uiteindelijk als zondebok uit het team wilde werken.

Aan het begin van vorig seizoen bleek de onrust binnen Red Bull Racing tot een hoogtepunt te komen. Zo heerste er een ware machtsstrijd tussen de Oostenrijkse tak van het bedrijf en de Thaise tak van de renstal en moest de teambaas zich verdedigen ten opzichte van de beschuldigingen. Uiteindelijk nam het Oostenrijkse team een advocaat in de arm en werd er een onderzoek gestart. Horner werd vrijgepleit en de vrouw in kwestie werd ontslagen. Onlangs wist De Telegraaf te melden dat er nog een vervolg komt. Zo wordt er achter de schermen nog een rechtszaak gevoerd tegen Horner en Red Bull.

Horner onder een vergrootglas

Tijdens het raceweekend in Djedda kregen diverse journalisten een e-mail met daarin een Google Drive-link. Die link verwees naar een pagina waar vermeend bewijsmateriaal zou staan. Horner legt in het nieuwste seizoen van Drive to Survive uit, ingezien door Motorsport.com : "Aan het einde van de tweede training begint mijn telefoon ineens berichten te krijgen en van alles en nog wat. Er wordt een bom gedropt met een heleboel vermeende berichten. Het was duidelijk vooropgezet om mij maximaal af te leiden en zoveel mogelijk ergernis te bezorgen." Daarnaast wijst Horner ook naar het doel: "Het was duidelijk dat het uiteindelijke doel was om mij Red Bull te laten verlaten."

Hoe hoger je stijgt, hoe scherper de messen

Aan de top van de Formule 1 kan het er soms fel aan toe gaan en Horner is daarvan op de hoogte. Toch had hij dit nooit zien aankomen: "Hoe hoger je komt, hoe scherper de messen. Ik had de top van mijn kunnen bereikt en had nooit gedacht dat ik zo’n uitdaging in mijn carrière zou tegenkomen." Uiteindelijk maakte de teambaas van Red Bull een statement door hand in hand met vrouw Geri Horner de paddock in te lopen: "Het is een cruciale periode van het jaar, en in de functie die ik heb, ben je het gezicht van de organisatie. Je kunt je óf verstoppen, óf naar buiten gaan en het onder ogen zien."

