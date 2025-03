Helmut Marko heeft gereageerd op de nieuwe geruchten en de aanstaande rechtszaak omtrent Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en zijn mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen het team.

Tijdens het onthullen van de livery's een paar weken geleden in de O2 Arena in Londen werd Max Verstappen met boegeroep ontvangen, eigenlijk elke keer dat zijn naam werd genoemd of hij in beeld werd gebracht. Marko zegt tegenover OE24 dat hem dit niet verrast. "De Engelse fans zijn tegen hem." Toch viel het op dat hij niet de enige was. Ook de FIA en Horner werden met boegeroep ontvangen, waarbij het bij de FIA vooral met 2021 te maken had. Bij Horner zal dat ook een rol gespeeld hebben, maar ook de recente gebeurtenissen zullen niet geholpen hebben.

Marko over onderzoek naar Horner

Begin 2024 werd Red Bull opgeschrikt door een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner binnen Red Bull, dat was aangevraagd door een medewerkster. Red Bull stelde nog voor het seizoen dat er te weinig bewijs was en er geen reden was om Horner te ontslaan. De medewerkster is echter nog bezig met een rechtszaak, waar de media volgens geruchten niet over mogen praten. Marko, die in een machtsstrijd met Horner zou zijn achter de schermen bij Red Bull, hoopt dat het geschil snel opgelost is en dat er een reden is waarom het lang duurt. "Dat komt doordat de Engelse jurisdictie heel langzaam te werk gaat. Hopelijk kalmeert de situatie voor die tijd echter al, en wordt de zaak afgedaan met een schikking buiten de rechtszaal om."

