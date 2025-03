Drive to Survive kwam afgelopen weekend uit en sindsdien hebben veel fans de afleveringen achter elkaar lopen kijken. De conclusie na het zevende seizoen: wederom veel knip- en plakwerk uit verschillende Grands Prix en een Max Verstappen die het voornaamste gespreksonderwerp is.

Een paar jaar geleden, 2021 inmiddels, besloot Verstappen zelf al niet meer mee te doen aan Drive tot Survive van Netflix omdat hij van mening was dat quotes uit context werden gehaald en er interviews en boardradio's werden gebruikt tijdens de verkeerde raceweekenden om zo een verhaal te kunnen verkopen. Uiteindelijk voerde Verstappen een gesprek met Netflix en besloot hij weer mee te doen, maar dit jaar is het ook weer het geval. Het meest duidelijke moment was de aflevering rondom de race in Miami, de eerste zege van Lando Norris in F1. Terwijl Verstappen in het echt erg blij was voor Norris, bleek daar in de serie van Netflix niet veel van. Zo werden er beelden van Zandvoort gebruikt om aan te tonen dat Verstappen baalde na de race in Miami en zo alvast fans lekker te maken voor de rivaliteit later in het seizoen.

Fans reageren op Drive to Survive

Inmiddels stromen de reacties op Drive to Survive op Netflix ook weer binnen. Ook de fans zien dat er veel geknipt en geplakt wordt door Netflix uit verschillende raceweekeden. Veel mensen vinden dat Verstappen slecht neer wordt gezet in de serie, maar een paar fans zien ook wel overeenkomsten met het beeld dat zij van de Nederlander (en Red Bull Racing) al hadden. Ook vinden de fans dat er veel dingen ontbreken of erg kort werden behandeld. Zie hieronder een paar reacties.

How Netflix portrait Verstappen in drive to survive. pic.twitter.com/iC85sAXEta — Donny Verstappen (@DonnyVerstappen) March 9, 2025

Drive To Survive skipped over Lewis Hamilton winning Silverstone way too quickly. Why did they make it about George Russell losing instead? Raging. pic.twitter.com/Z3eQm2L5aT — Dani (@danidelle23) March 8, 2025

Watching Drive to Survive makes me wonder…



Are there people who don’t watch F1 but just watch DTS? 😳 pic.twitter.com/9LaKGJh50u — Jason Hassett (@Jayhassett) March 8, 2025

you know what drive to survive needs? Nico Rosberg — devyani (@formula_dev) March 8, 2025

Benieuwd wat ze bij Netflix zelf vinden van die domme gescripte gesprekjes in Drive to Survive. #F1 — Joost Nederpelt (@JoostNederpelt) March 9, 2025

Drive to Survive shows me more how much of an asshole Max Verstappen is and also how annoyed o get seeing Red Bull get any coverage lol — Rob aka R0bSkii 🇭🇳 (@R0bSkii) March 10, 2025

this part is so horribly bad it’s hilarious 😭😭😭 max the evil guy vs lando who likes pets ??? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/be4Uc0Q3go — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 7, 2025

Drive to survive was disappointing to say the least



So many key moments missed out



- Russel Verstappen beef

- Silverstone

- Vegas for max

- Oscars first win

- COLAPINTO?? — Samuel (@SamuelNX9) March 8, 2025

Formula 1: Drive to Survive painting Max Verstappen like a panto villain by using Zandvoort footage as a reaction to Lando’s maiden win at Miami is shady stuff.



I’m no Verstappen fan, but I really don’t like tampering with the truth that the show does at times. — Harry (@hazzaricks) March 8, 2025

I'm on Ep2 of #DriveToSurvive and I couldn't be more certain that Verstappen is a nasty nasty piece of work who is further enabled and emboldened by the horrible Christian Horner. — The Perennial Captain (@perennialcapt) March 9, 2025

