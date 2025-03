'Horner alsnog voor de rechter, Britse media moeten al maanden zwijgen van de rechtbank'

De zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, blijkt nog niet voorbij. De vrouw in kwestie is naar de Britse arbeidsrechter gestapt, terwijl de media in Groot-Brittannië al maanden niets over het verhaal naar buiten mag brengen. Dat meldt Erik van Haren namens De Telegraaf.

In de winterstop voorafgaand aan het seizoen van 2024, sijpelde langzaam naar buiten dat een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing, teambaas Christian Horner betichtte van grensoverschrijdend gedrag. De Oostenrijkse formatie nam een externe advocaat in de arm en startte een onderzoek, waarna er daags voor de start van het seizoen een conclusie naar buiten werd gebracht: Horner werd vrijgepleit en de vrouw in kwestie werd ontslagen.

Zaak tegen Horner

Daarmee was de kous echter nog niet af. De medewerkster ging in beroep tegen haar ontslag, en in de paddock werd een anonieme mail naar de media rondgestuurd, met het vermeende bewijs tegen Horner. In augustus van 2024 werd de zaak intern definitief gesloten, waarna het schandaal langzaam maar zeker doodbloedde, en men weer overging tot de orde van de dag.

Achter de schermen blijkt de zaak echter verre van over. De Telegraaf meldt dat verschillende bronnen de afgelopen periode hebben gemeld dat de zaak tegen Horner en Red Bull begin 2026 voor de arbeidsrechter komt: de rechtbank waar geschillen tussen werkgevers en werknemers worden behandeld.

Reporting Restriction Order

Dat er in de Britse media al maanden niet meer wordt bericht over het hele gebeuren, zou komen doordat er al sinds april een Reporting Restriction Order (RRO) geldt in Groot-Brittannië. Deze zou op verzoek van het Horner-kamp zijn uitgegeven, en betekent dat de media daar niets meer mogen melden over de ontwikkelingen, zolang deze restrictie geldt.

