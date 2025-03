Nadat McLaren en Mercedes, naar verluidt, door Red Bull zijn beschuldigd van het gebruiken van een flexibele achtervleugel, heeft Red Bull volgens Formula Uno Analisi Tecnica nu ook de pijlen gericht op Ferrari. Een delegatie van de FIA zou zelfs een bezoek brengen aan de werkplaats in Maranello, zo stelt het medium.

Tijdens de testdagen bleek, hoewel het reglement inmiddels is aangescherpt, dat er nog steeds teams zijn die gebruikmaken van flexibele vleugels. De vleugels worden door de FIA gecontroleerd, maar dat zijn wel statische tests. Na klachten van Red Bull meldde de directeur van de eenzitters van de FIA, Nikolas Tombazis, bij Autoracer: "De technische dienst van de FIA heeft de teams een officieel verzoek gestuurd voor nieuwe maatregelen met betrekking tot de visuele controle van de achtervleugels - te beginnen in Australië." Toch lijkt het iets verder te gaan dan alleen controles rondom het raceweekend in Australië.

Flexende achtervleugel

McLaren, maar voornamelijk Ferrari, heeft gebruikgemaakt van een techniek waarbij de achtervleugel tijdens de statische test van de FIA en op lage snelheid de vorm behoudt, maar van invalshoek verandert zodra de wagen hoge snelheden bereikt. Technisch directeur Pierre Waché zou zich in Bahrein tot de FIA hebben gewonden, maar kreeg nul op het rekest.

'Red Bull dient officiële klacht in'

Volgens Formula Uno Analisi Tecnica heeft Red Bull daarom nu een officiële klacht ingediend over de flexibele achtervleugels. Een delegatie van de FIA zou, nog voordat het seizoen van start gaat, de fabrieken van McLaren en Ferrari bezoeken om strikte controles uit te voeren. Daarnaast gelden ook de strengere controles die op de donderdag van het raceweekend in Australië worden uitgevoerd. Het medium verwacht dat Ferrari niet erg onder de indruk is en veel van de beschuldigingen zonder al te veel problemen kan weerleggen.

