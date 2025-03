Het was al bekend dat de FIA vanaf de Grand Prix van Australië de achtervleugel strikter gaat testen op flexibiteit, waarbij ook de beam wing onderdeel van de test gaat zijn. Na klachten zowel voor- als achter de schermen vanuit onder meer Red Bull worden de tests vanuit de FIA echter nog scherper en strikter.

Dit weet Autoracer te melden. De flexi-wings werden vorig jaar een punt van discussie nadat bleek dat McLaren deze gebruikte en er voordeel uit haalde, iets wat Red Bull aankaartte bij de FIA. Rondom het evenement F1 75 in de O2 Arena werd vervolgens duidelijk dat de achtervleugel al vanaf de Grand Prix van Australië strikter getest gaat worden, terwijl de voorvleugel pas vanaf de Grand Prix van Spanje getest gaat worden op flexibiliteit. Hier was Red Bull teleurgesteld over, maar dit lijkt niet te gaan veranderen. Wel heeft een andere klacht van Red Bull effect gehad.

Red Bull blijft klagen over flexi-wings

Tijdens de testdagen bleek dat onder meer McLaren en Mercedes gebruik aan het maken waren van een flexibele achtervleugel, wat dus vanaf het eerste raceweekend in Australië niet mag en strikt op getest gaat worden. Na klachten van Red Bull gaan deze tests nog wat strikter worden dan eerst gedacht. Nicholas Tombazis van de FIA is klaar met alle klachten. "De technische dienst van de FIA heeft de teams een officieel verzoek gestuurd voor nieuwe maatregelen met betrekking tot de visuele controle van de achtervleugels - te beginnen in Australië." Hiermee gaat de FIA met eigen materiaal kunnen meten of achtervleugels flexibel zijn ja of nee.

FIA gaat strikt testen op flexi-wings

Er komen ook camera's op de auto's met als specifiek doel om de bewegingen van de achtervleugel te kunnen zien. Ook zal de beam wing, die onder de achtervleugel zit, voorzien worden van extra tests. De FIA gaat de touwtjes dus tijdens het eerste raceweekend al behoorlijk stevig in handen nemen en wil ervoor gaan zorgen dat de flexi-wings verleden tijd zijn bij alle teams.

