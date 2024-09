McLaren en Red Bull Racing zijn dit seizoen grote concurrenten van elkaar in F1, zoals Mercedes en Red Bull dat in 2021 waren. Zak Brown, CEO van McLaren, en Christian Horner, teambaas van Red Bull, lijken voor nu even de strijdbijl te hebben begraven.

Red Bull begon het seizoen, vooral dankzij een sterke Max Verstappen, dominant door alle races op de Grand Prix van Australië na te winnen. Vanaf de races in Europa is echter alles anders. McLaren heeft nu de snelste auto van de grid en zelfs Mercedes en inmiddels ook Ferrari melden zich in het gevecht voorin. Daar waar het op de baan al vaak gaat over het duel tussen de twee teams en de beste coureurs van die teams, Lando Norris en Verstappen, is het ook buiten de baan vaak raak.

McLaren vs Red Bull Racing

Buiten de baan hebben McLaren en Red Bull het al vaak aan de stok gehad, onder meer over de vleugels van McLaren, het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner, de crash waar Norris en Verstappen in Oostenrijk bij betrokken waren en de snelste ronde van Daniel Ricciardo afgelopen weekend in Singapore. Brown, die zich regelmatig weet te melden op Instagram, heeft nu echter een foto gepost na het weekend in Singapore. Op de foto zijn Horner en Brown, opvallend genoeg met dezelfde kleding, samen te zien in een vliegtuig. "De rust in F1 is weergekeerd op de vlucht naar huis (waar is Netflix als je ze nodig hebt!) - maar de strijd gaat door op het circuit. Wat een geweldige sport!", is de beschrijving onder de

