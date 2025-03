Chris Medland stelt dat het 'grappig' is dat het Red Bull Racing van Max Verstappen het team is dat bij de FIA heeft gevraagd om het testen van de achtervleugel en de voorvleugel. Het team maakt zelf namelijk ook gebruik van zo'n vleugel.

In de podcast Red Flag was Medland aanwezig om wat inside informatie te geven na de testdagen in Bahrein van vorige week. Het ging onder meer veel over de flexibele vleugels. Volgens Medland was het vorig jaar al duidelijk dat Red Bull graag verandering zag komen in het testen van de vleugels. "Het is heel grappig dat Red Bull heel erg tegen de flexi-wings was. Zij pushten de FIA vorig jaar al om deze vleugels in de ban te doen. Red Bull kreeg het antwoord van: Nee, we zijn er blij mee, we gaan niks aanpassen. Dat is veranderd gedurende de winter."

'Red Bull gebruikt zelf flexibele voorvleugel'

Waarom Medland het 'grappig' vindt, is omdat hij zelf heeft gezien dat de voorvleugel van Red Bull ook flexibel is en het team zichzelf hiermee dus pijn zou kunnen doen. "Toen de Red Bull-auto de eerste bocht inging, zag je dat de voorvleugel heel erg flexibel was. Ze hebben vast veel werk gestopt in het begrijpen van dat concept om het vervolgens over te nemen. Red Bull zal hier misschien wel het meeste last van hebben, ondanks dat ze zelf de flexi-wings eerst in de ban wilden doen."

'Teams zullen vooruit hebben gepland'

De voorvleugels zullen pas tijdens de Grand Prix van Spanje getest gaan worden op flexi-wings, daar waar de achtervleugels al vanaf volgende week getest gaan worden. Medland denkt echter dat de teams hier richting de race in Spanje wel rekening mee houden. "Het zou me verbazen als er teams zijn die nu gewoon blind inzetten op die flexibele voorvleugel en dan in Spanje pas het probleem gaan tackelen. Iedereen zal vooruit hebben gepland, dus het zal geen grote problemen opleveren. Maar iedereen kan dit opnemen en mij dit clipje sturen als de gehele grid door elkaar is gehusseld vanaf de Grand Prix van Spanje."

