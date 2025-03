Peter Windsor denkt dat Red Bull Racing en Max Verstappen 'met vuur spelen' richting de start van het seizoen 2025. Voor de Nederlander is het doel voor 2025 duidelijk, maar 2026 staat ook voor de deur.

In een video op zijn YouTube-kanaal stelt Windsor dat de RB21 eerder een evolutie dan een revolutie is. "Red Bull heeft geen radicale wijzigingen gedaan, maar zover liep de RB20 nou ook weer niet achter op de rest. De auto was zeker niet slecht, maar voor Red Bull is het te hopen dat de auto op slechtere dagen een stuk beter is. Dat zou ook wel moeten. Ze zouden alles zetten op het rijderskampioenschap. Het is best slim als het lukt, maar het team speelt wel met vuur. Je moet gewoon elke race willen winnen. Als je je te veel gaat focussen op de details dan gaat het altijd mis."

Red Bull focust zich op 2025

Focussen op 2026 is geen optie voor Red Bull, weet ook Windsor. De reden is vrij eenvoudig: Max Verstappen en zijn kamp. "Max wil zelf ook gewoon iedere race winnen. Hij is een uitstekende coureur en zijn team is nog steeds heel goed. De auto zal misschien niet op het niveau van McLaren opereren, maar Max hoeft alleen maar veel podiums in het begin van het seizoen te pakken en dan ziet het er al goed uit voor hem."

Bij McLaren niet alleen met Norris rekening houden

Dan focust Windsor zich op de concurrentie van Red Bull en Verstappen. Waar de Brit zich aan stoort, is dat er bij McLaren vooral over Lando Norris wordt gepraat en niet over Oscar Piastri. "Iedereen denkt maar dat Norris alle punten zal scoren voor McLaren, maar dat is gewoon niet het geval. Piastri kan op ieder moment meer punten pakken dan zijn teamgenoot. Dat zal misschien nog niet voldoende zijn voor een titel, maar het zal het puntentotaal van Norris niet ten goede komen."

