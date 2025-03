Hoe serieus moeten we de uitslagen en data van de testdagen nemen?

De testdagen in F1 zijn voor veel fans, teams en coureurs een belangrijke mijlpaal na maanden zonder auto op de baan. Daardoor wordt er tijdens die drie dagen altijd extra geanalyseerd en vervolgens ook conclusies getrokken, maar is dit terecht en hoeveel heb je aan de statistieken van de testdagen in Bahrein?

Nadat F1 jaren in Barcelona testte, ging het rondom de coronaperiode steeds vaker richting Bahrein. De laatste jaren worden de testdagen exclusief in Bahrein gehouden, met meestal daarna het eerste raceweekend van het seizoen een week of twee weken later in Bahrein. Dit jaar wordt daar voor het eerst in lange tijd weer een uitzondering op gemaakt, aangezien het seizoen volgende week in Australië gaat beginnen. Volgend jaar, omdat er nieuwe reglementen zijn, zal er naast in Bahrein ook in Barcelona getest gaan worden.

Waarom zijn testdagen belangrijk?

De testdagen zijn zoals gezegd om meerdere redenen een mijlpijl voor eigenlijk iedereen die F1 volgt of erin werkt. De laatste race en testdagen waren begin december, waardoor we nagenoeg de hele maand december, de hele maand januari en nagenoeg de hele maand februari geen auto's op de baan hebben gezien. Alleen daarom al zijn fans, teams, coureurs en media vaak al dolenthousiast dat de testdagen er zijn, ondanks dat het voor de fans bijvoorbeeld helemaal geen spectaculaire en belangrijke drie dagen zijn.

Voor de coureurs en teams zijn die drie dagen natuurlijk wel van groot belang. Het is de eerste keer dat de auto's in een competitieve omgeving getest kunnen worden, er aan de setup gewerkt kan worden, nieuwe onderdelen getest kunnen worden en er data verzameld kan worden. Voor de coureurs is het hun eerste kans om fysiek gezien weer stappen te zetten en daarnaast de auto en het team beter te leren kennen en het team te helpen om de beste setup te vinden.

Zijn testdagen representatief?

Het eerste wat je meestal hoort als je de testdagen kijkt, is dat je geen aandacht moet besteden aan de tijden die gereden worden. De coureurs geven wat dat betreft al het voorbeeld: de eerste twee dagen zagen we afgelopen week in Bahrein amper coureurs uitstapjes maken of de grens opzoeken, terwijl dit op dag drie pas wat meer gebeurde. Daardoor zijn de tijden en de volgorde van de teams en coureurs eigenlijk amper representatief of relevant.

Daarnaast reden de teams de afgelopen week vooral op de C2 en C3 band, een combinatie die we de komende weken zeker vaker gaan zien. De C3 gaat zelfs tijden alle vijf de raceweekenden gebruikt worden, waarvan in Japan en Bahrein als zachtste band en in Australië en Saoedi-Arabië zelfs als hardste band. De C2 zien we alleen in China, Japan en Bahrein en in de overige twee races niet. De C4 of C5 hebben we eigenlijk niet tot amper in actie gezien, waardoor het lastig is om kwalificatiesnelheid echt te kunnen meten. Dit gaan namelijk vooral de softs zijn tijdens raceweekenden en niet de C3.

Circuit

Dan is er nog een andere factor die meegenomen moet worden: het circuit en de omstandigheden. Bahrein is een circuit met veel lange en rechte stukken en snelle bochten, iets wat zeker niet op elk circuit het geval is. Australië zal bijvoorbeeld weer een heel ander circuit zijn. Hierdoor krijgen we qua data wellicht hooguit een goed beeld van hoe de teams het, zeker op banden die tijdens de race gebruikt gaan worden, doen tijdens racesimulaties.

Daarnaast moet er, zeker dit jaar, ook nog rekening gehouden worden met de opvallende omstandigheden die in Bahrein aanwezig waren. Het was namelijk behoorlijk fris vorige week in Bahrein en er was zelfs regen. Dit zijn niet de omstandigheden die de afgelopen jaren in Bahrein tijdens de testdagen aanwezig waren.

2024 vs 2025

Wie kijkt naar de tijden die gereden werden in 2024 ten opzichte van 2025, kan de conclusie trekken dat eigenlijk elk team nu een snellere auto heeft. Dit is echter niet allemaal tijdens de testdagen bereikt natuurlijk, want de auto's zijn ook tijdens het seizoen 2024 flink doorontwikkeld. Vooral Alpine en Williams hebben veel tijd gewonnen ten opzichte van de testdagen van vorig jaar (twee seconden en 1,6 seconden respectievelijk). Bij de topteams bleek opvallend genoeg Red Bull het meest gewonnen te hebben, voor McLaren (allebei iets meer dan een seconde winst), Mercedes (0.8 seconden) en Ferrari (0.5 seconden). De minste winst is er voor Kick Sauber (0.4 seconden) en Racing Bulls (0.27 seconden).

Vorig jaar waren het Max Verstappen, Carlos Sainz en Charles Leclerc die de dagen op P1 afsloten. Toen had iedereen het idee dat Ferrari er goed voor leek te staan, wat uiteindelijk pas aan het einde van 2024 het geval was. McLaren kende helemaal niet zo'n goede voorbereiding, maar zou uiteindelijk tot de beste auto beschikken.

Kilometers, kilometers en nog eens kilometers

Waar ook vaak naar gekeken wordt tijdens testdagen, is het aantal rondjes en kilometers dat een team maakt. Hoe meer kilometers je maakt, hoe minder problemen je hebt gehad en hoe meer data je hebt verzameld. Vorig jaar stond Haas samen met Ferrari hier stijf bovenaan, terwijl Williams met afstand het minste aantal rondjes reed. Williams zou qua betrouwbaarheid vervolgens ook een dramatisch seizoen kennen, maar de nummer negen (McLaren) zou een fantastisch seizoen draaien.

Dit jaar waren het Mercedes, Haas en Racing Bulls die met meer dan 450 rondjes het hoogste aantal hadden, terwijl Aston Martin en Red Bull met 306 en 304 rondjes stijf onderaan stonden. Allebei de teams hebben daardoor minder data om te analyseren en kwamen gedurende de testdagen meerdere problemen tegen. Verstappen en Liam Lawson reden, als we de zieke Lance Stroll niet meerekenen, van alle coureurs het laagste aantal rondjes. Dit is eerder een slecht dan een goed teken, maar hoeft dus niet veel te zeggen.

Conclusie

Daar waar de testdagen een mijlpaal zijn voor iedereen die F1 volgt of erin werkt, kan het amper een eerste krachtmeting genoemd worden. De teams gebruiken allemaal verschillende programma's, proberen veel dingen (die soms goed en soms minder goed uitpakken) en rijden met verschillende niveaus qua brandstof. Bij de testdagen is het zo dat als je niet opvalt, je het goed hebt gedaan. Dit was dus bij bijvoorbeeld Mercedes, Williams en McLaren het geval, terwijl dat bij Red Bull Racing en Aston Martin niet het geval was.

Toch moeten ook de omstandigheden, het specifieke type circuit en de bandentypes die werden gebruikt worden meegenomen in de beoordeling. De conclusie die dan getrokken kan worden, is dat het vooral drie dagen zijn waarin de teams data harken alsof hun lever er vanaf hangt en niks anders belangrijker is. De echte informatie over pikordes en wie wel en niet een goede winter hebben gehad, zal per weekend pas tijdens de trainingen boven water komen.

