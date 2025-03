De F1 Grand Prix van Australië kan volgend jaar niet alleen een race organiseren, maar mogelijk ook een wintertest. Er zou zijn gesproken over het houden van testdagen op het Albert Park Circuit in 2026. Het wordt namelijk lastig om de testdagen te doen in Bahrein en naar verluidt wordt de eerste wintertest al in Spanje gehouden.

Australië was sinds de eind jaren 90 traditioneel gezien de seizoensopener van de koningsklasse van de autosport, totdat de pandemie sinds 2020 roet in het eten gooide. Bahrein nam het stokje over als de eerste wedstrijd van het seizoen, maar dat was dit jaar niet mogelijk vanwege de ramadan. In 2026 zal de ramadan er weer voor zorgen dat er van midden februari tot midden maart niet in het Midden-Oosten geracet kan worden, maar dat kan dan zelfs de wintertest in de weg zitten. Vanwege de nieuwe technische reglementen worden er tenminste twee wintertests gehouden en naar verluidt zal de eerste al in januari plaatsvinden achter gesloten deuren op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Wintertest en launchevenement in Australië?

Het is nog niet bekend waar de tweede wintertest wordt georganiseerd, maar het kan zijn dat Bahrein wegvalt als optie, aangezien ramadan in 2026 al op 17 februari begint. In Melbourne zouden deze testdagen wel gehouden kunnen worden, ondanks dat Albert Park een stratencircuit is. "De voorzitter van de Australian Grand Prix Corporation, Martin Pakula, heeft me verteld dat de stad graag de Formule 1-test voor aanvang van het seizoen zou willen organiseren", schrijft F1-journalist Joe Saward. "Naar Australia gaan is een prima idee. Het betekent dat Albert Park wat langer gesloten moet blijven, maar het kan qua investering een verbetering zijn, omdat het twee evenementen kan organiseren. Het kan ook een goede plek zijn voor de launch [zoals F175 Live in Londen]. Misschien is het [qua tijd] lastig voor Europa, maar komt het wel goed uit voor de Amerikaanse en Aziatische markten, waar F1 wil groeien."

