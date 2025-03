Een nieuw seizoen van de Formule 1 staat voor de deur met de eerste wedstrijd op het Albert Park Circuit in Melbourne. Na de testdagen in Bahrein zijn de statistici van de koningsklasse met de data aan de slag gegaan om de pikorde voor 2025 te bepalen. Red Bull Racing staat niet op nummer één en de grote verrassing is Williams.

Voor de F1 Grand Prix van Australië werd de wintertest gehouden op het Bahrain International Circuit. Mercedes reed meer ronden dan wie dan ook en legde 2479 kilometer af. De Zilverpijlen werden qua afstand op de voet gevolgd door Haas en Racing Bulls. Ferrari en McLaren zaten achter Alpine en Williams qua afstand. De twee topteams verreden meer dan 400 kilometer minder dan Mercedes. Red Bull kon niet meer dan 1645 kilometer doen vanwege meerdere mechanische problemen. Maar tijdens de testdagen werden ook naar de rondetijden gekeken. Leren over de auto is belangrijk, maar dat moet natuurlijk ook terug zijn te zien in de snelheid.

Pikorde

Statistici van de Formule 1 hebben de relatieve rondetijden genomen van Bahrein en deze omgezet in een pikorde voor het seizoen van 2025, rekening houdend met verschillende factoren zoals bandenslijtage en de afstelling van de auto. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwde al dat Williams er goed uitzag en dat is terug te zien in de data. Vorig jaar stonden ze nog in het achterveld, maar volgens de data moeten ze zijn opgeschoven naar de vijfde plaats achter de topteams. Dat is vooral ten koste gegaan van Aston Martin. Red Bull en Max Verstappen zouden erop moeten rekenen dat McLaren en Ferrari een voorsprong hebben.

Simulatie van snelheid in kwalificatie

Team Verschil in

pace (in tijd) Verschil in

pace (in percentage) McLaren – +0.00% Ferrari +0.21 seconden +0.25% Red Bull +0.33 seconden +0.39% Mercedes +0.44 seconden +0.51% Williams +0.53 seconden +0.61% Alpine +0.78 seconden +0.90% Racing Bulls +1.08 seconden +1.25% Aston Martin +1.09 seconden +1.26% Kick Sauber +1.21 seconden +1.40% Haas +1.28 seconden +1.48%

Simulatie van snelheid in de race

Team Verschil in

pace (in tijd) Verschil in

pace (in percentage) McLaren – +0.00% Ferrari +0.15 seconden +0.17% Red Bull +0.21 seconden +0.24% Mercedes +0.23 seconden +0.25% Williams +0.62 seconden +0.70% Racing Bulls +0.78 seconden +0.87% Haas +0.83 seconden +0.92% Alpine +0.98 seconden +1.09% Kick Sauber +1.02 seconden +1.14% Aston Martin +1.62 seconden +1.81%

