Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren: de vier teams onder de loep richting Australië

Het seizoen 2025 gaat volgens veel mensen het meest spectaculaire seizoen van het huidige tijdperk worden, een tijdperk dat in 2022 begon. Hoe staan McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing ervoor richting het eerste raceweekend?

In 2024 leek dit nog allesbehalve het geval te zijn toen het seizoen begon. Dat Ferrari, McLaren en Mercedes dicht in de buurt van elkaar zaten was duidelijk, maar Red Bull stak er dankzij Max Verstappen nog steeds bovenuit tijdens de eerste tien races. De Nederlander won er zeven, maar tijdens de races in Europa begon alles te veranderen. McLaren, Ferrari en even later ook Mercedes zouden upgrades brengen die hun auto zou verbeteren, terwijl de upgrades van Red Bull dit niet of in mindere maten zouden doen. Daardoor dichtte de concurrentie het gat en had richting het einde McLaren en ook Ferrari een snellere auto. Mercedes was ook dichter in de buurt gekomen. Verstappen won dankzij een eindsprint wel het kampioenschap bij de coureurs, maar bij de constructeurs was het McLaren dat een late sprint van Ferrari afsloeg voor de titel, met Red Bull op P3. Dit zorgde voor veel verwachtingen richting 2025.

Testdagen 2025

Uit de testdagen van vorige week in Bahrein kan natuurlijk niks definitief opgemaakt worden, maar qua gemaakte kilometers en gereden rondjes was Red Bull Racing duidelijk de verliezer. Het team van Verstappen reed 304 rondjes, terwijl de rest boven de 380 rondjes reed. Of dit bewust was na een succesvolle eerste dag en Red Bull verstoppertje speelde is natuurlijk gissen, maar feit is dat de twee coureurs van Red Bull het laagste aantal rondjes van iedereen hebben gereden.

McLaren reed 381 rondjes, Ferrari 382 rondjes, twee prima aantallen die de teams in het middenveld brengen. Toch stak Mercedes er met 458 rondjes bovenuit. Het team kwam amper problemen tegen, reed prima rondetijden en reed dus het hoogste aantal kilometers en rondjes. Mercedes zal dus met een goed gevoel richting het eerste raceweekend gaan. Qua tijden had Ferrari overigens de snelste tijd met een 1:29.379, voor Mercedes (1:29.545), Red Bull (1:29.566) en McLaren (1:29.940). Op McLaren na zat iedereen dus dicht in de buurt van elkaar, alhoewel het niet al te veel zegt.

McLaren

Voor veel mensen is het duidelijk dat McLaren, ondanks dat het zowel qua aantal rondjes als qua snelste ronde niet bovenaan stond, het team is om te verslaan aan het begin van het seizoen. Het zou een verbetering zijn ten opzichte van de jaren hiervoor, toen het team telkens terug moest komen van een achterstand en dit in 2023 en 2024 uiteindelijk ook met groot succes deed. Het team heeft al laten zien een auto gedurende het seizoen door te kunnen ontwikkelen, maar in de winter verloor het telkens terrein.

Het zou dan ook voor Lando Norris en Oscar Piastri, die allebei graag voor de titel willen gaan in 2025, een zeer positieve ontwikkeling zijn als McLaren er meteen bij zou zitten aan het begin van het seizoen en er geen inhaalslag gemaakt moet worden.

Ferrari

Ferrari was zoekende in Bahrein, ondanks dat de tijd en ook het aantal rondjes prima was. Het team heeft, in tegenstelling tot McLaren, een revolutie van de auto van vorig jaar ontwikkeld en hoopt hiermee meteen toe te slaan en een einde te maken aan de droogte. In 2007 en 2008 werden de laatste titels gepakt, en met Lewis Hamilton en Charles Leclerc heeft het team twee ijzers in het vuur.

Net zoals bij McLaren zal het team in de eerste races Leclerc en Hamilton allebei ondersteunen en op basis van het verloop van het seizoen gaan beslissen met wie het voor de titel kan en wil gaan. Het zal dus aan de coureurs zijn om meteen te presteren, iets wat zeker voor Hamilton in een nieuw team en een nieuwe auto een uitdaging gaat zijn.

Red Bull Racing

Red Bull kende een uitstekende eerste testdag, maar daarna waren er op dag twee en drie problemen met de remmen en de motor van Liam Lawson en Verstappen. Uiteindelijk reed het team dus het laagste aantal rondjes en was eigenlijk iedereen binnen Red Bull wel kritisch op de testdagen die het heeft gedraaid.

Qua rondetijd zat Red Bull er prima bij, maar het team heeft dus minder data weten te verzamelen dan de concurrentie en leek tevens nog op de laatste testmiddag bezig om nieuwe onderdelen te testen, daar waar andere teams al bezig waren met racesimulaties. De vraag is of Red Bull bewust de verwachtingen tempert, of dat de auto daadwerkelijk nog een achterstand heeft op McLaren en Ferrari zoals dit ook in 2024 het geval was.

Mercedes

Dan Mercedes, het team dat van de topteams de grootste winnaar van de testdagen is. Het team van George Russell en Kimi Antonelli kende eigenlijk geen problemen tijdens de drie dagen en leek nagenoeg meteen comfortabel te zijn met de auto die het heeft. Het team heeft veel data over de auto weten te verzamelen en gaat dus met een veel kennis en zelfvertrouwen richting Australië.

Toch lieten zowel de racesimulaties als de kwalificieruns zien dat het team nog wel vierde is in allebei de situaties, maar dat het gat naar zeker Red Bull overbrugbaar is.

Teams van achteruit nog concurrenten?

Normaal gesproken zullen de vier teams die hierboven beschreven zijn zich niet veel zorgen te hoeven maken om wat er achter hun gebeurd. Het merendeel van de teams is bezig met 2026 en het nieuwe tijdperk, waarbij Aston Martin en Kick Sauber hier geen geheim van maken. Andere teams, zoals Visa Cash App Racing Bulls en Haas, lijken gewoon simpelweg de auto niet te hebben.

Williams en Alpine zijn interessant om in de gaten te houden, maar zouden wel een enorme stap moeten zetten in 2025 om ineens aansluiting bij de vier topteams te vinden. Zeker Williams heeft er de coureurs voor, terwijl Pierre Gasly dat natuurlijk ook kan bij Alpine.

