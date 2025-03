McLaren hoopt tijdens het F1-seizoen van 2025 met succes het wereldkampioenschap bij de constructeurs te verdedigen en Max Verstappen bij de coureurs van de troon te stoten. Lando Norris legt echter uit dat de MCL39 een zwak puntje heeft.

Norris was het snelst op de eerste dag van de wintertest op het Bahrain International Circuit. Op de tweede dag kwam hij niet verder dan P14, maar hij maakte wel een boel meer kilometers. Ook op de laatste dag kwam hij weer niet in de top tien en legde McLaren tevens niet de afstand af waar ze op hadden gehoopt. Uiteindelijk reden Norris en ploegmaat Oscar Piastri in totaal 381 ronden, minder dan Mercedes en Ferrari, maar meer dan Red Bull Racing.

Lastig met de achterkant

"Het voelt hetzelfde, dat is hoe ik het aan iedereen al heb verteld. Het voelt hetzelfde, en dat is wel een goede start", zo vergeleek Norris de auto van aankomend seizoen met die van vorig jaar, tegenover de aanwezige media in Bahrein. "Dat is in ieder geval waar we wilden beginnen. Er is niks dat echt flink is aangepakt. Laat ik het zo zeggen, er is niet veel dat veranderd is door wat we hebben geprobeerd te doen. We hebben simpelweg geprobeerd de auto over het algemeen wat sneller te maken en wat meer downforce toe te voegen." Hij moet toegeven dat de papajakleurige bolide een pijnpunt heeft. "Er zijn wat gebieden waar we meer op willen focussen dan anderen. We hebben het een beetje lastig met de achterkant, meer dan dat we hadden gewild."

Gelijk met Ferrari en Red Bull

"Maar het is nog vroeg. We kijken nog niet echt naar absolute prestaties", vervolgde Norris optimistisch. "Hoe meer je de achterkant kan verbeteren, hoe beter alles verder wordt. Maar de rest voelt al goed en het voelt alsof we in het juiste venster zitten. Dat is wat we willen. Ik denk niet dat we een grote stap voor de rest van het veld kunnen maken. We verwachten dat we vooraan gelijk zullen staan met degenen naast me", zei hij, wijzend naar Ferrari en Red Bull. "Ons doel is om vanaf het begin mee te kunnen doen." McLaren had vorig jaar een achterstand van bijna honderd punten na slechts vijf Grands Prix. Ze werden desondanks aan het eind van het seizoen wereldkampioen bij de constructeurs, maar toch wil de formatie uit Woking zo'n scenario in 2025 voorkomen.

