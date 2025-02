Lando Norris begrijpt alle kritiek niet rondom de transfer van zijn landgenoot Lewis Hamilton naar Ferrari niet. Norris zegt hetzelfde te hebben gedaan in de positie van Hamilton, en weet dat de zevenvoudig kampioen er op gebrand zal zijn om de wereld te laten zien over hoeveel kwaliteit hij nog steeds beschikt.

Ondanks dat hij het wereldkampioenschap misliep, was 2024 een daverend succes voor Norris. De 25-jarige coureur won zijn eerste Grand Prix in Miami, en eindigde het jaar met vier zeges en de eerste McLaren-constructeurstitel in 26 jaar. De Brit pakte ook acht keer pole position, maar wist dit slechts twee keer om te zetten in een overwinning. Norris wist teamgenoot Oscar Piastri, door velen gezien als een toekomstig wereldkampioen, wel achter zich te houden in zowel het kampioenschap als het kwalificatieduel, en was de aanvoerder van McLaren onderweg naar de titel, die in de laatste race in Abu Dhabi pas werd gewonnen. In 2025 zal de viervoudig Grand Prix-winnaar er een schepje boven op willen doen om zo ook de eerste wereldkampioen van McLaren te worden sinds Hamilton in 2008.

Ik zou hetzelfde doen in zijn positie

Het huwelijk van Hamilton en Ferrari is natuurlijk het meest besproken verhaal van 2025, maar de zevenvoudig wereldkampioen is door velen bekritiseerd, net als Ferrari. Carlos Sainz Jr is de laan uit gestuurd om ruimte te maken voor de 40-jarige Hamilton, terwijl de Spanjaard is erg goede vorm verkeert. Norris snapt de transfer wel, van het oogpunt van Hamilton. "Het is een cool verhaal voor hem om naar Ferrari te gaan,” zei de McLaren-coureur bij het Engelse ochtendprogramma This Morning. “Na alles wat hij heeft bereikt, is het een coole stap. Veel mensen hebben gezegd dat het niet het juiste is om te doen, enzovoort, maar ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen als ik in zijn positie was. Het ziet er gaaf uit, het is een geweldig verhaal voor hem. Ik weet dat hij er met een frisse mindset heen wil gaan en iedereen wil laten zien dat hij nog steeds de Lewis Hamilton is die hij vele jaren daarvoor heeft laten zien. We zullen zien."

