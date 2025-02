Max Verstappen en Lando Norris lijken de strijdbijl te hebben begraven. De twee F1-rivalen streden om het wereldkampioenschap vorig seizoen en na gevechten in de Verenigde Staten en Mexico-Stad waren ze het niet altijd eens met elkaar. De coureurs van Red Bull Racing en McLaren kunnen er tijdens de persconferentie gelukkig om lachen.

In 2024 werd het gevecht om het laatste plekje op het podium achter gesloten deuren besloten. Verstappen duwde Norris van de baan, maar hij werd vervolgens door de papajakleurige wagen buitenom ingehaald. Dat leverde Norris een tijdstraf op, waardoor Verstappen de derde plek terugkreeg. Hierdoor werden de regels omtrent het rijgedrag, de zogeheten Driving Standards Guidelines, onder de loep genomen. Een week later was het weer raak, toen Verstappen Norris opnieuw buiten de witte lijnen dwong. De uiteindelijke kampioen werd hard aangepakt met twee tijdstraffen van ieder tien seconden.

Gevochten in de lokale kroeg

Het is nu 2025 - een nieuw jaar met nieuwe kansen, en zo lijken Verstappen en Norris het ook te zien. Ze grapten tijdens de persconferentie op het Bahrain International Circuit, waar nu de testdagen worden gehouden, dat ze niet langer vrienden zijn. "Het is een vreselijke relatie. We mogen elkaar niet meer. Het heeft zijn tol geëist. Het is een groot drama nu met grote problemen", begon Verstappen. Norris voegde eraan toe: "We hebben zelfs een keer gevochten in de lokale kroeg." Verstappen lachte: "We werden eruit gegooid. Ik zeg dan altijd 'Je had die andere gast moeten zien!', maar hij ziet er eigenlijk nog wel goed uit", zo wees de Nederlander naar Norris.

