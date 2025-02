Max Verstappen komt deze donderdag niet in actie op het Bahrain International Circuit, maar hij was wel aanwezig voor de persconferentie. Daar heeft hij voor het eerst gereageerd op het feit dat hij uitgejoeld werd bij het F175-launchevenement in Londen, waar de kleurstellingen van de nieuwe bolides in de Formule 1 werden onthuld.

Op 18 februari kwamen alle tien teams samen in de O2 Arena voor een spectaculaire show waarbij het doek werd afgetrokken van de wagens voor 2025. Jack Whitehall presenteerde het evenement en begon met een komisch stukje waarin de ruzie tussen Verstappen en George Russell naar voren kwam. Toen de regerend wereldkampioen in beeld kwam, klonk er boegeroep door de enorme zaal. "Ik vind dat niet kunnen", zei Jos Verstappen later in gesprek met RaceXpress. "Kijk, ik snap het wel. Max is de enige die die Engelsen het vuur aan de schenen legt en die precies zegt waar het op staat, maar ik vind het niet kunnen en het is echt een teleurstelling wat daar is gebeurd." De vader van Max Verstappen waarschuwt dat de Red Bull Racing-coureur er volgend jaar niet bij is, als het evenement weer in de Engelse hoofdstad wordt gehouden. "Nee, Max heeft daar geen zin in om uitgejoeld te worden voor 25.000 mensen."

Is Verstappen doof?

Tijdens een van de persconferenties in Bahrein reageerde Verstappen voor het eerst op het boegeroep bij het F175-launchevenement. "Werd er boe geroepen? Misschien ben ik doof", begon de Limburger grappend. "Ik hoef er niet echt over te praten. Het is mijn tijd niet waard."

Verstappen mocht op woensdag de middagsessie doen waarin hij 74 ronden reed. Hij was meteen positief over "de goede verrassingen" met de RB21. Vandaag komt hij dus niet actie, maar de gehele vrijdag staat voor hem ingepland op het Bahrain International Circuit. "Ik heb ervan genoten", liet hij nog weten over zijn eerste run tegenover de aanwezige media. "Dat is al een heel verschil met hoe het vorig jaar was."

