Red Bull Racing en Liam Lawson kwamen het minst in actie tijdens de ochtendsessie van de tweede Formule 1-testdag. De Oostenrijkse formatie heeft een probleem ontdekt bij de RB21 en ze hopen deze voor de middagsessie in Bahrein op te lossen.

Lawson is de opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en mocht de testdag afgelopen woensdag openen. Hij reed 58 ronden en met een tijd van 1:31.560 was hij de op één na snelste van de ochtenddeelnemers, vlak achter de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen nam de RB21 voor de middagsessie over, klokte de derde tijd op een kwart van een seconde achterstand van Lando Norris, maar was een van de productievere mannen in het veld met 74 ronden achter zijn naam. De regerend wereldkampioen was positief over de eerste dag.

28 ronden door motorprobleem

"Er waren alleen maar goede verrassingen en dat is juist goed. We weten nog niet waar we qua pace staan, maar alles werkt prima en de auto doet wat ik wil", vertelde de Nederlander na afloop van de eerste testdag tegenover de aanwezige media.

De tweede testdag op het Bahrain International Circuit verloopt een stuk minder voorspoedig voor de energiedrankfabrikant. Lawson heeft de gehele dag de auto tot zijn beschikking, maar de jonge Nieuw-Zeelander kon niet meer dan 28 ronden rijden. Red Bull heeft nu uitgelegd dat ze een probleem hebben ontdekt met de waterdruk in de krachtbron van Red Bull Powertrains en Honda. Aan het eind van de ochtend werd de motor wel weer opgestart, maar het gebeurde allemaal achter de schermen in de garage. Lawson zal dus ook de middag op zich nemen deze donderdag en uiteraard hoopt Red Bull dan meer kilometers af te kunnen leggen.

