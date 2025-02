In de paddock in Bahrein klinken geluiden dat Red Bull Racing op de derde en laatste testdag al met een groot updatepakket zal komen, al wordt dit door de Oostenrijkse formatie zelf vooralsnog ontkent.

Red Bull Racing zorgde woensdag voor opgetrokken wenkbrauwen toen de RB21 van Liam Lawson en Max Verstappen voor het eerst de garage werd uitgestuurd. De wagen voor het aanstaande seizoen lijkt een volledige kopie van de auto van vorig jaar, die werd geteisterd door balansproblemen. In de wintermaanden liet Red Bull verschillende keren optekenen dat er grote veranderingen doorgevoerd zouden worden, maar met het blote oog is hier vrijwel niets van te zien.

Updates Red Bull Racing

Volgens teambaas Christian Horner is er echter juist erg veel veranderd: "Het is onvermijdelijk dat er slechts marginale verbeteringen zullen zijn", doelt hij op het aanblijven van de reglementen van vorig jaar, waardoor de auto's dicht bij elkaar zijn komen te liggen. "Maar elke vorm van de auto is veranderd. Ze lijken alleen op elkaar, omdat deze auto een vergelijkbare filosofie volgt", citeert Motorsport-Magazin. Met name het koelsysteem en de wielophanging zouden zijn aangepakt.

Sandbagging?

Op de vraag of er vóór het raceweekend in Barcelona - waar vaak grote updates worden geïntroduceerd - een aanzienlijk updatepakket zal worden geïntroduceerd, klinkt het: "Dit is in principe de auto waarmee we het seizoen beginnen, misschien met kleine wijzigingen." In de paddock klinken echter andere geluiden. Daar wordt gezegd dat Red Bull Racing op vrijdag, de derde en laatste testdag, al met een groot updatepakket zal komen.

