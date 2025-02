Red Bull Racing zal nieuwe onderdelen testen tijdens de laatste dag op het Bahrain International Circuit, zo heeft Pierre Waché bevestigd. De technisch directeur van het F1-team waar Max Verstappen voor uitkomt, legt echter uit dat het niet zo radicaal zal zijn als de geruchten eerst aangaven.

Verstappen hoopt in 2025 zijn vijfde wereldkampioenschap op rij binnen te slepen. Dan moet Red Bull er natuurlijk wel in slagen om hem weer een competitieve auto te geven. De RB20 van 2024 leek de dominantie voort te kunnen zetten, totdat de balans volledig weg was. McLaren en Ferrari gingen de energiedrankfabrikant voorbij in de puntenstand en zo verloren ze de constructeurstitel. Het doel van Red Bull is om Verstappen en zijn nieuwe ploegmaatje Liam Lawson een bolide te geven die in verschillende omstandigheden veel beter bestuurbaar is. Motorsport-Magazin bracht op de donderdagochtend, voor aanvang van de tweede testdag, het nieuws uit dat Red Bull met een 'enorm upgradepakket' zou komen, maar volgens Waché valt het wel mee.

Niet radicaal anders

"Nee, het zal niet radicaal anders zijn", begon Waché tegenover PlanetF1. "We zullen de onderdelen evalueren. Dus in die zin is het wel waar, afhankelijk van de kalender en dergelijke, maar volgens mij doet iedereen hetzelfde. In dat opzicht is er niks veranderd vergeleken met de afgelopen jaren. Je hebt je auto als basis en je probeert zo snel mogelijk wat onderdelen van het volledige ontwikkelingsproces op de baan te krijgen en afhankelijk van de productiecapaciteit probeer je het onderdeel voor de eerste race te analyseren. Volgens mij zullen we dus wat nieuwe onderdelen hebben voor dag drie, maar het zal niet enorm anders zijn. Maar iedereen heeft wat kleine onderdelen om te evalueren."

Eigenlijk gepland voor Australië

De Fransman onthult vervolgens dat de onderdelen eigenlijk niet op de vrijdag in Bahrein al op de auto zouden zitten. "Het was gepland voor de eerste race, maar we hebben een beetje gepusht om het voor dag drie hier voor elkaar te krijgen. Dat geeft ons namelijk de mogelijkheid om te zien of we de juiste kant op gaan of niet, maar het is niet een of ander magisch trucje." Gevraagd naar hoever Red Bull nog kan gaan met innovaties in het laatste jaar van deze technische reglementen, antwoordde Waché: "We weten niet waar het eindigt. We weten wel dat het lastig is om nog performance te vinden, al helemaal als je netjes binnen de reglementen wil blijven. We kunnen meer vinden, maar het gaat er misschien meer om wáár je het vindt."

