Aston Martin hoopt liever vroeger dan later met de topteams mee te kunnen strijden in de Formule 1. Door het bestuderen van de foto's van de wintertest in Bahrein zien we in ieder geval dat het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, bezig is met het exploiteren van een gebied op de auto waar geen enkel ander team nog aan heeft gedacht.

De Britse formatie, waar Andy Cowell de rol van teambaas heeft overgenomen van Mike Krack, maakte een baalseizoen mee vorig jaar. In 2023 streden ze nog om de topposities bij het constructeurskampioenschap, vooral in de eerste helft dat jaar dankzij zes podiums in acht Grands Prix van Alonso, totdat ze terugvielen naar de vijfde plek. Aston Martin werd opnieuw vijfde in de eindstand in 2024, maar met drie keer zo weinig punten en zonder ook maar één beker. Uiteraard willen ze zo snel mogelijk competitiever worden en ze lijken nog voor de komst van topontwerper Adrian Newey in maart 'foefjes' te hebben geïntroduceerd.

Luchtinlaten

Aston Martin zat er niet goed bij tijdens de eerste testdag op het Bahrain International Circuit. Alonso en Stroll werden vijftiende en zestiende in de tijdenlijst en met slechts 88 ronden of 476 kilometer legde het team de minste afstand af. De tijden zien er op de tweede testdag iets beter uit voor de renstal met de groene bolides, maar wederom leggen ze weinig ronden af. Desondanks kan Aston Martin rekenen op de nodige aandacht vanuit de paddock.

Het is namelijk opgevallen dat de AMR25 luchtinlaten heeft die andere teams niet hebben. Een daarvan zit direct boven het nummer op de neus. Het is niet de eerste keer dat we daar een inlaat zien. Denk bijvoorbeeld terug aan 2010, toen McLaren de F-duct introduceerde en andere teams dit wilde kopiëren. Waarom deze op de Aston Martin zit, is niet helemaal bekend.

De andere luchtinlaten zitten in de zijkanten van de halo verwerkt. Zelfs Red Bull Racing, dat normaal gesproken qua ontwikkeling het voortouw neemt, heeft dit gebied van de auto nog niet geëxploiteerd. We vermoeden dat Aston Martin deze ducts heeft gecreëerd om de motor extra te koelen zonder de luchtstroom te verstoren. Het is nog niet duidelijk of dit 'foefje' veel gaat opleveren en of het überhaupt op de auto zal zitten tijdens de seizoensopener in Australië.

