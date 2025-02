Tijdens de afgelopen winterstop dook er een bericht op dat Aston Martin een aanbod zou hebben gedaan aan het adres van Max Verstappen. De viervoudig F1-kampioen wist van niets af. Andy Cowell van Aston Martin besloot de vraag helemaal te ontwijken.

In januari meldde de Daily Mail dat het Aston Martin Formule 1-team, waar momenteel Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen, een miljard Britse pond over zou hebben om de handtekening van Verstappen binnen te slepen. De Limburger heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot eind 2028, maar heeft naar verluidt een clausule waardoor hij eerder kan vertrekken, als de energiedrankfabrikant geen competitieve auto kan leveren. Verstappen liet echter weten aan onder andere GPFans dat hij alleen contact heeft gehad met Aston Martin voor de GT3-racerij. Red Bull-teambaas Christian Horner vond het een belachelijk bedrag wat geen enkel team zich zou kunnen veroorloven. Aston Martin-CEO Cowell, die tevens teambaas is na het stokje te hebben overgenomen van Mike Krack, lijkt eveneens van niets te weten en noemt Verstappen niet eens bij naam na een vraag over de geruchten.

Belangrijkste is snelle auto

"We hebben heel veel geluk met Lance en Fernando", antwoordde Cowell, toen hij bij het F175-launchevenement, waar ook GPFans aanwezig was, de vraag kreeg hoe hij het vond dat een relatief jong team als Aston Martin werd gelinkt aan een mogelijke transfer van Verstappen. "Ze brengen veel ervaring met zich mee en hebben allebei een contract voor de lange termijn. Het belangrijkste waar dit team aan moet werken, is het bouwen van een snelle raceauto en dat is iets wat we vorig jaar niet hebben gedaan. Daardoor krijgen [Alonso en Stroll] veel druk vanuit de media, maar die druk hoort op ons gericht te zijn. Het is ons doel om een snelle wagen te produceren en dan weet ik zeker dat ze allebei kunnen presteren."

