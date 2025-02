Max Verstappen gaat zijn eigen raceteam beginnen, zo heeft de coureur van Red Bull Racing tegenover onder andere GPFans bevestigd. In welk kampioenschap dat zal zijn en met welke coureurs is nog niet bekend, maar het lijkt wel duidelijk welke auto de viervoudig F1-kampioen gaat inzetten.

Verstappen.com Racing heeft er al twee seizoenen opzitten als hoofdsponsor van Thierry Vermeulen, de zoon van Raymond Vermeulen die op zijn beurt weer de manager is van Jos en Max Verstappen. Vermeulen reed in een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing in de DTM en de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Hij scoorde vijf podiums in het laatstgenoemde kampioenschap, drie met Albert Costa in 2023 en twee met Giacomo Altoè in 2024, en vorig jaar pakte hij zijn eerste DTM-podium op de Sachsenring. Verstappen heeft zelf gebruik gemaakt van de simulator in de fabriek van Emil Frey Racing. Verstappen.com Racing zal echter een eigen team worden vanaf dit jaar. GPFans heeft geleerd dat het mogelijk in samenwerking zal zijn met het Brits-Bahreinse team 2 Seas Motorsport, wat veel succes heeft gekend in verschillende GT3-kampioenschappen, zoals British GT, International GT Open en endurance-races in het Midden-Oosten, zoals de Gulf 12 Hours.

Verstappen lijkt voor GT3-Aston Martin te kiezen

"Toen ik het nieuws las, was het voor het eerst dat ik zoiets zag", begon Verstappen toen hij tijdens een persmoment voor het F175-launchevent werd gevraagd naar geruchten over een Aston Martin-transfer. De Limburger vervolgde tegenover onder andere GPFans: "Het enige contact dat ik heb gehad met Aston Martin was voor GT3 dit jaar, meer niet. Heel veel meer valt er niet over te zeggen, omdat er verder niks is. Ik zal zelf niet racen, maar ik zet mijn eigen team op voor dit jaar en we zijn nu aan het uitvogelen welke coureurs we gaan gebruiken, dus er zijn uiteraard nog plannen die uitgewerkt moeten worden."

Verstappen heeft een heleboel GT3-auto's al in bezit: een Audi R8 LMS Evo II, een Ferrari 296 GT3, een 991.2-generatie Porsche 911 GT3 R, een 992-generatie Porsche 911 GT3 R, maar ook een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. De keuze voor zijn eigen team lijkt te zijn gevallen op de Aston Martin en deze bolide heeft Verstappen zelf deze week nog op Circuit Paul Ricard getest. Hij heeft vaker aangegeven coureurs uit het simwereldje, die zelf niet de financiën maar wel het talent hebben om echt te racen, te willen inzetten in de GT3-racerij. Chris Lulham van Team Redline heeft onder andere al in de Aston Martin gezeten.

