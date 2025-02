Ford Motorsports-directeur Mark Rushbrook legt uit dat het Amerikaanse merk in eerste instantie met een geheel eigen fabrieksteam in de Formule 1 wilde starten. Echter, na het zien van het klappen van de deal tussen Red Bull en Porsche, koos Ford voor een samenwerking met het team uit Milton Keynes.

Samen met Ford ontwikkelt Red Bull Racing momenteel een power unit die moet voldoen aan het motorreglement van 2026. Daarbij is het belangrijk dat de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt. Voor de ontwikkeling hiervan maakt Red Bull gebruik van de onlangs opgerichte afdeling Red Bull Powertrains. De elektrische componenten komen bij Ford vandaan, aangezien het merk veel ervaring heeft in de ontwikkeling van accu’s.

Artikel gaat verder onder video

Mailtje naar Horner gestuurd

In gesprek met de Engelse tak van Motorsport.com onthult Rushbrook wat de initiële plannen waren. "Het werd heel duidelijk dat, althans van wat wij van buitenaf zagen, het niet zou gaan werken tussen Red Bull en Porsche. Ik heb letterlijk het e-mailadres van Christian Horner gekregen, stuurde hem een e-mail en zei: 'Hallo, wil je praten?'", zo legt Rushbrook uit. Na de gesprekken brachten ook de topmannen van de autogigant een bezoek aan Red Bull tijdens een raceweekend. "Je kon gewoon voelen dat er een echt enthousiasme was vanuit de top van het bedrijf. Bill Ford was ontzettend enthousiast over de terugkeer naar de Formule 1, en Jim [Farley], die zelf een coureur is, was dat ook."

Ford dat aan terugkeren met eigen team

Ford was aanvankelijk van plan om met een eigen team op de startgrid te verschijnen. "Voordat we deze deal met Red Bull sloten, waren er veel discussies gaande. Sommige Formule 1-teams benaderden ons, en wij benaderden ook enkele teams. We moesten het landschap begrijpen en de verschillende manieren onderzoeken om in de sport te komen," zo vertelt hij. Ford heeft in het verleden al met diverse merken op de startgrid gestaan, voor het laatst met Jaguar, dat uiteindelijk werd verkocht aan Red Bull. "We hebben zelfs overwogen: 'Oké, moeten we zelf een team kopen?' Maar ik denk dat we met wat dit team is geworden – wat vroeger Jackie Stewart Racing en later Jaguar was – hebben aangetoond dat dit niet onze kerncompetentie is, toch?", aldus Rushbrook.

Gerelateerd