De testdagen zitten erop en dat betekent dat de start van het seizoen om de hoek ligt. Hoewel de teams tijdens de testdagen de kaarten dicht bij de borst hielden, zijn er toch wel signalen over een mogelijke pikorde. In deze GPFans Special duiken we in de krachtsverhouding van 2025, na de testdagen in Bahrein.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

