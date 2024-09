Jos Verstappen is van mening dat de FIA nog harder in moet grijpen wat betreft de achtervleugel van McLaren. Volgens de vader van Max Verstappen moet het autosportorgaan duiding geven: legaal, of illegaal.

Vrijdag kwam de FIA met het nieuws naar buiten dat het onderzoek had gedaan en informatie had verzameld over de achtervleugel van McLaren, waar Red Bull om gevraagd had. De vleugel kwam door beelden op social media in de schijnwerpers te staan. De FIA stelde dat, ondanks dat er gevraagd wordt om de vleugel aan te passen, de achtervleugel - die ook wel als 'mini-DRS' werd bestempeld - niet illegaal is. Het gaat hier dus om een grijs gebied dat McLaren heeft weten te vinden, maar waar het in Bakoe dus wel voordeel van had. Oscar Piastri won die race uiteindelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verwarring alom na uitspraak FIA: vleugel McLaren toch niet illegaal?

Jos Verstappen over achtervleugel McLaren

In gesprek met RaceXpress zegt Jos Verstappen dat hij nog steeds van mening is dat de vleugel van McLaren niet legaal is, ondanks dat de FIA stelt dat dit wel het geval is. "Ja, wat moet ik erop zeggen? Ik denk niet dat de achtervleugel op de McLaren is zoals het hoort en dat de vleugel zo ver door mag buigen. Kijk maar naar alle andere achtervleugels, die hebben dat niet."

Jos Verstappen stelt dat FIA meer stappen moet ondernemen

Volgens Jos Verstappen zou de FIA nog meer stappen moeten gaan ondernemen dan alleen maar vragen aan het team of ze de vleugel aan willen passen. "Dan denk ik dat er iets niet goed is. Het is aan de FIA om actie te ondernemen. Of ze geven het vrij, zodat iedereen het mag doen. Ze moeten een punt maken en strakke regels hanteren." Voor nu weet de FIA het dus in het midden te houden. Officieel mag het dus wat McLaren deed, maar het autosportorgaan heeft liever niet dat de teams dit grijze gebied op gaan zoeken.

Gerelateerd