Verwarring alom na uitspraak FIA: vleugel McLaren toch niet illegaal?

Het Formule 1-team van McLaren is momenteel hét onderwerp van gesprek in de paddock in Singapore. De controversiële achtervleugel van de MCL38 is onder de loep genomen door de FIA en de autosportbond heeft het team verzocht haar vleugel aan te passen. Maar waarom een verzoek? De vleugel is toch illegaal?

De achtervleugel van McLaren trok de aandacht tijdens de het raceweekend in Azerbeidzjan. De oplettende kijker kon op televisiebeelden zien dat er een kleine spleet ontstond in de achtervleugel wanneer de MCL38 op hoge snelheid over het rechte stuk ging. De vleugel leek dus een klein beetje open te staan, iets wat zorgt voor minder luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid, vergelijkbaar met het DRS-systeem. Het foefje van McLaren werd dan ook al snel een 'mini-DRS' genoemd en de concurrentie, waaronder Red Bull, stapte naar de FIA. De autosportbond besloot dat de zorgen gerechtvaardigd waren en stelde een onderzoek in. Zojuist werd bekend dat McLaren is verzocht haar vleugel aan te passen. Maar waarom een verzoek? Dat klinkt ietwat vrijblijvend.

McLaren doorstaat vleugeltest van de FIA, maar...

Het probleem zit hem voor de FIA in het feit dat de vleugel van McLaren in principe gewoon aan de reglementen voldoet. De MCL38 doorstond dan ook netjes de stationaire belastingtests die op de vleugels worden uitgevoerd. De vleugels van McLaren buigen niet meer of minder dan dat van een ander team, althans niet in de zin dat hen een voordeel op zou leveren. De kink in de kabel zit hem echter in het feit dat er ook nog zoiets bestaat als een 'slot gap', de ruimte die er zit tussen de klep van de vleugel omdat deze moet kunnen openklappen bij het gebruik van de DRS. Dit gat moet altijd even groot zijn wanneer de DRS gesloten is.

'Slot gap' brengt achtervleugel McLaren grijs gebied

En daar zit het zorgenkindje: de 'slot gap' bij de McLaren blijft op het rechte stuk niet even groot. Doordat de vleugel iets buigt, wat dus in principe netjes binnen de regels valt, wordt het gat net even iets groter, waardoor de auto minder luchtweerstand ervaart en dus een hogere topsnelheid kan bereiken. En zodoende valt er moeilijk een eenzijdige conclusie te trekken op de vraag of de vleugel nu wel of niet illegaal is. De vleugel an sich valt netjes binnen de theoretische reglementen, maar in praktijk valt hij erbuiten. Een soort van grijs gebied dus - en dat is de reden waarom de FIA in eerste instantie met een verzoek richting McLaren is gekomen en ook geen straf heeft uitgedeeld.

Geen diskwalificatie McLaren voor Grand Prix Azerbeidzjan

Bovenstaande betekent dus ook dat McLaren niet wordt gestraft voor het gebruik van haar 'semi-illegale' vleugel in Azerbeidzjan. Een illegale auto had diskwalificatie tot gevolg kunnen hebben, maar omdat het dus in feite niet volledig illegaal is en de FIA dit ook moeilijk met het boek der reglementen kan hard maken, volgen er geen consequenties voor de race in Bakoe. Nu rest nog de vraag of McLaren gehoor gaat geven aan het verzoek van de FIA en daadwerkelijk haar achtervleugel aanpast.