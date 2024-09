De flexi-achtervleugel van McLaren staat in de spotlights in aanloop naar de Grand Prix van Singapore. De FIA doet inmiddels onderzoek naar de 'mini-DRS' op de auto van de Britse renstal, maar volgens Sergio Pérez is het klip en klaar: de auto is illegaal. Ook Charles Leclerc zegt zijn twijfels te hebben bij het systeem.

De achtervleugels van McLaren kwamen in de schijnwerpers te staan tijdens het raceweekend in Bakoe. Op televisiebeelden was te zien hoe het bovenste element van de achtervleugel bij een hoge snelheid op het rechte stuk iets boog, waardoor er een soort spleetopening ontstond. Dit vermindert de luchtweerstand en verhoogt de topsnelheid. Het heeft zodoende - weliswaar in mindere mate - hetzelfde effect als de DRS. De flexi-achtervleugels van McLaren kregen dan ook al snel de term 'mini-DRS'. De concurrentie stapte naar de FIA en eiste opheldering over de situatie. De autosportbond zegt nu te gaan kijken of maatregelen jegens McLaren nodig zijn. Voor Pérez en Leclerc kan dit onderzoek niet snel genoeg afgerond zijn.

McLaren heeft "illegale auto" zegt Pérez

In aanloop naar het raceweekend in Singapore kregen Pérez en Leclerc de vraag voorgelegd wat hun mening was over het controversiële onderwerp. Pérez liet er geen gras over groeien en had zijn oordeel al klaar. "Het is duidelijk dat de auto [van McLaren, red.] buiten de regelgeving valt", zo begon hij ten overstaan van de pers. "Het is een illegale auto. Maar het lijkt erop dat het is toegestaan, daarover ben ik erg verrast." Leclerc is iets milder in zijn woordkeuze maar neigt wel dezelfde kant op als Pérez. "Voor wat ik tot zover heb gehoord, is het op zijn zachtst gezegd controversieel", zo sprak de Ferrari-kopman.

Wachten op oordeel FIA

Wanneer de FIA verwacht een oordeel te vellen over de flexi-achtervleugels bij McLaren, is niet bekend. De autosportbond zegt momenteel bewijs te verzamelen - voornamelijk op basis van beelden uit Bakoe - om te kunnen beoordelen of ze moeten ingrijpen. Of McLaren ook tijdens de Grand Prix van Singapore met de achtervleugels rijdt, is dan ook nog even afwachten.

