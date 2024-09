Mark Hughes, technische analist in F1, stelt dat McLaren voor langzamere circuits met meer bochten een alternatief heeft op de 'mini-DRS' die het heeft gebruikt op snellere circuits. Daarmee heeft het een enorm voordeel op de rest van de concurrentie: Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari.

Hughes was, zo zegt hij bij The Race, onder de indruk van wat Norris tijdens zijn zege in Singapore liet zien. "Lando Norris was hier nog dominanter dan bij de vorige Grand Prix op een circuit met veel downforce, in Zandvoort. In de benauwde straten van Singapore was hij onaantastbaar. Na vier of vijf ronden, verbaasde het de verschillende teams dat hij zo hard pushte. Pushte hij de banden niet te hard? Het bleek alleen zo te zijn dat hij niet pushte, en alleen gewacht had tot zijn banden op temperatuur waren. Terwijl hij dat deed, liep hij al een halve seconde per ronde weg bij de Red Bull, die op zijn beurt weer duidelijk sneller was dan de Mercedes."

Hughes over 'mini-DRS' McLaren

De mini-DRS, waar afgelopen week veel discussie over was en waarna door de FIA werd gevraagd of McLaren deze vleugel aan zou willen passen, werd afgelopen weekend niet gebruikt. Volgens Hughes geeft het aan hoe dominant de auto van McLaren momenteel is. "Norris was wel dominanter dan in Zandvoort, en teambaas Andrea Stella geeft ook aan dat de auto hier beter is dan op circuits met weinig downforce, zoals Monza en Bakoe, zelfs zonder de hulp van de 'mini-DRS-vleugel. De superioriteit van McLaren op de bochtige circuits is een gevolg van de balans in de auto met de grotere achtervleugels. Dat is een voordeel dat uitvergroot wordt, via het effect op de bandenslijtage. Bij deze generatie auto's is het lastiger om de balans op orde te houden als je meer downforce op de auto zet, zoals Red Bull heeft ondervonden."

McLaren gebruikt zelfde soort voovleugel op andere circuits

Daar waar de achtervleugel, de mini-DRS dus, niet op circuits wordt gebruikt op langzamere circuits met meer bochten, heeft het team volgens Hughes een andere manier om een voordeel te halen. Wat het op snelle circuits met de achtervleugel doet, doet het op andere circuits namelijk met de voorvleugel. "Het begrip van het managen van aero elasticity gaf McLaren haar voordeel met de mini-DRS op de snelle circuits, maar op de langzamere circuits heeft datzelfde begrip het team een voorvleugel gegeven die perfect meebuigt om zo krachtig te zijn in de langzame bochten, met een agressieve vleugelstand, terwijl het vleugelelement meebuigt om in snellere bochten ook de juiste hoek te creëren." Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde eerder al dat de FIA ook naar de voorvleugel van McLaren moet kijken. Dit is tot nu toe niet gebeurd, in ieder geval niet zoals met de achtervleugel is gebeurd.