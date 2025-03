De pikorde in F1 richting het seizoen 2025: waar staan Red Bull, McLaren en Aston Martin?

De testdagen in F1 hebben ons vorige week een eerste beeld gegeven van de stand van zaken bij de tien teams. Hieruit kan natuurlijk niet opgemaakt worden hoe het seizoen 2025 gaat verlopen, maar er is wel een beter beeld van hoe de teams uit de winterstop zijn gekomen.

In 2024 was het duidelijk dat Red Bull Racing als favoriet begon aan het seizoen, iets wat het met zeven zeges tijdens de eerste tien races ook waar kon maken. Daarna begonnen McLaren, Ferrari en Mercedes, die in het groepje daarachter zaten, upgrades te brengen die hun auto sneller maakten. De upgrades van Red Bull slaagden hier ondertussen niet in, waardoor McLaren en Ferrari aan het einde van 2024 de beste auto hadden voor Red Bull en Mercedes, dat ook stappen had gemaakt. Achter deze vier topteams zakte Aston Martin na een aardige start steeds verder weg, terwijl Alpine van achteruit naar voren kwam om uiteindelijk de vijfde auto van de grid te hebben. Haas, Visa Cash App RB, Kick Sauber en Williams bleven gedurende het seizoen op dezelfde positie. Richting 2025 lijken er nu alweer wat dingen veranderd te zijn.

1: McLaren

McLaren heeft al twee seizoenen achter elkaar laten zien dat het ongelofelijke stappen heeft gezet gedurende het seizoen. In 2023 van de achterhoede naar stabiel om podiumplekken meedoen en in 2024 van dat naar stabiel zeges boeken en zelfs kampioen worden bij de constructeurs. Dat wil het team gaan herhalen, samen met kampioen worden bij de coureurs met Lando Norris of Oscar Piastri.

De auto lijkt daar nu al toe in staat te zijn. Daar waar het gat tijdens de kwalificatieruns in de testdagen niet al te groot was, maakte de auto van McLaren vooral indruk tijdens de longruns en de racesimulaties. Daar lijkt de kracht van deze auto te liggen en McLaren veel tijd te winnen op de concurrentie. Daar waar de basis in 2023 en 2024 aan het begin van het seizoen ontbrak, lijkt deze basis er nu voor McLaren meteen wel te zijn. Als het team dan wederom verbetering kan laten zien gedurende het seizoen 2025 zoals het dat de afgelopen twee seizoenen deed, dan belooft dat niet veel goeds voor de concurrentie.

2: Ferrari

Ferrari was in 2024 competitiever dan de afgelopen jaren het geval is geweest, waardoor het meerdere zeges boekte en een goede basis legde voor het laatste seizoen. 2025 moet het seizoen worden waarin er een einde moet komen aan de kampioenschapsdroogte van het Italiaanse team. De auto is volledig op de schop gegooid en heeft onder meer wijzigingen aan de vloer, sidepods en een grote veranderingen aan de wielophanging. Dit allemaal om in 2025 toe te slaan.

Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc heet het team het beste rijdersduo van de grid in huis. De vraag is of Hamilton bij Ferrari wel zich comfortabel gaat voelen in de auto van dit tijdperk, iets wat bij Mercedes eigenlijn nooit het geval was. De enorme veranderingen vanuit Ferrari geven in ieder geval aan dat het vol voor 2025 gaat, net zoals McLaren dat doet. Tijdens de testdagen bleek echter dat het team een achterstand goed moet gaan maken op McLaren en het tevens nog zoekende is naar de juiste balans. Niet gek, gezien alle veranderingen, maar wel een risico gezien het feit dat McLaren eerder voor een evolutie van vorig jaar is gegaan en de zaakjes zeker tijdens de racesimulaties beter op orde lijkt te hebben. Er lijkt echter nog wel wat speling te zijn naar de twee andere concurrenten.

3: Red Bull

Voor nu lijkt Red Bull Racing zich te moeten schikken met de derde auto van de grid, iets waar Verstappen met zijn kwaliteiten natuurlijk veel meer van kan maken. Red Bull was richting het einde van het seizoen al derde en deed eigenlijk gedurende de testdagen amper een racesimulatie. Er werden veel onderdelen geprobeerd en zelfs tijdens de laatste middagsessie werd er nog flo-vis gebruikt om te testen. In totaal reed Red Bull ook het minste aantal rondjes, terwijl Verstappen en Liam Lawson bij de coureurs ook voorlaatste en laatste stonden op dat gebied.

Het is een teken dat Red Bull, iets wat eigenlijk iedereen bij het team ook toegaf na de testdagen, nog niet de juiste balans en combinatie van onderdelen en afstellingen heeft gevonden. Zeker de racesimulaties lieten zien dat Red Bull werkt te verrichten heeft ten opzichte van McLaren en Ferrari, met als hamvraag of de upgrades gedurende het seizoen nu wel gaan werken. Het falen op dit gebied zorgde er in 2024 namelijk voor dat McLaren en Ferrari het team van Verstappen in konden halen, iets wat in 2025 ook andersom kan zijn.

4: Mercedes

Eigenlijk voelt Red Bull sinds eind 2024 al de hete adem van Mercedes in haar nek. Het team van George Russell en rookie Andrea Kimi Antonelli verbeterede zich gedurende het seizoen 2024 enorm en won zelfs flink wat races. Ondanks dat het team toch vooral zal proberen voor 2026 en daarna te gaan, iets wat bij de drie andere topteams niet het geval is, maakte Mercedes indruk tijdens de testdagen.

Mercedes reed van alle teams het hoogste aantal rondjes en kilometers en verzamelde dus de meeste data van allemaal. Het team bleek zeker in de kwalificatieruns aansluiting te hebben gevonden met de drie topteams, iets wat bij de racesimulaties nog niet helemaal het geval bleek te zijn. Toch mag Mercedes, ook vanwege de ongelooflijk betrouwbare motor en auto die het team al jaren op de baan weet te brengen, zeker gezien worden als een team dat zich vaak voorin zal melden en wellicht een plekje hoger zou moeten staan dan waar het in dit artikel staat.

5: Williams

Achter de vier topteams is er nog steeds een enorm gat, een gat dat al een tijdje daar is en in 2024 groter is geworden. Vorig jaar voerde eerst Aston Martin het middenveld aan, maar in verloop van tijd was het Alpine dat het seizoen uiteindelijk als beste team achter de top vier zou eindigen qua auto.

Williams lijkt, op basis van de testdagen, nu die vijfde plaats in handen te hebben. Vorig jaar was het een ellendig seizoen voor Williams, dat vaker crashte dan dat het punten scoorde. Met Carlos Sainz en Alex Albon reed Williams echter een probleemloze testweek en was het zowel in race pace als tijdens de kwalificatieruns na de vier topteams het snelst. Daarmee heeft het in de winter dus op het oog een enorme stap weten te zetten, iets wat altijd wel een team weet te doen. Feit dat dit nu Williams lijkt te zijn, is een goed teken voor het historische team dat al jaren achterin F1 bungelt.

6: Alpine

Toch zal ook Alpine niet klagen over de testdagen die het gehad heeft. Alpine begon vorig jaar allesbehalve goed, maar eindigde dus zogezegd na veel goede upgrades en een reorganisatie achter de schermen onder leiding van onder meer Flavio Briatore op de zesde plaats bij de constructeurs en met de vijfde auto van de grid.

In 2025 lijkt het Franse team ineens Williams als voornaamste tegenstander te hebben. Zeker in de racesimulaties bleek het gat met Williams groot te zijn, terwijl het qua kwalificatieruns tijdens de testdagen wat dichter in de buurt van elkaar zat. De twee teams staan momenteel op basis van de testdagen in ieder geval op pole position om 'the best of the rest' te worden dit jaar.

7: Visa Cash App RB

Visa Cash App Racing Bulls werd gedurende het seizoen 2024 langzamer en langzamer en zou uiteindelijk ergens achterin het veld eindigen. Het team ging dus achteruit in plaats van vooruit, wat geen goed teken was. Ook de testdagen in Bahrein lieten zien dat het team deze trend voort heeft gezet.

Zowel tijdens de kwalificatieruns als de racesimulaties bleek dat Racing Bulls momenteel zich niet kan meten met Williams en Alpine. Het zal vooral moeten gaan kijken wat het kan doen tegen de drie andere teams die dit momenteel ook niet kunnen. Het goede nieuws is wel dat Racing Bulls bijna het hoogste aantal gereden rondjes had tijdens de testdagen, waardoor het veel informatie heeft en dus tegen weinig grote problemen aan is gelopen. Het andere goede nieuws: ze hebben de mooiste livery van 2025.

8: Aston Martin

Dan naar de grootste verliezer van de testdagen in Bahrein: Aston Martin. Daar waar het in 2023 en begin 2024 nog leek alsof het team richting de vier topteams aan het werken was, ging het gedurende 2024 wederom fout toen zowel het team zelf als de rest upgrades begonnen door te voeren. Net zoals in 2023 verloor het team wederom terrein en eindigde Aston Martin het seizoen met een vrij matige auto.

Dit lijkt in de winter niet opgelost te zijn. Sterker nog: het lijkt alleen maar minder te zijn geworden. Qua kwalificatiepace zat Aston Martin er nog wel redelijk bij, maar de racesimulaties bleken met afstand het langzaamst te zijn van alle teams. Dit, gecombineerd met het feit dat het op Red Bull na het minste aantal rondjes heeft gereden en Lance Stroll wegens ziekte amper reed, zorgt ervoor dat de focus eigenlijk nu al bijna in zijn geheel op 2026 kan. Als dit voor Adrian Newey en zijn team vantevoren al niet het geval is.

9: Haas

Dan naar Haas, dat vorig jaar een vrij consistent jaar achter de rug heeft zonder dat dit veel spectaculaire resultaten op heeft geleverd. Het Amerikaanse team heeft flink wat wijzigingen doorgevoerd met het oog op 2026, met onder meer de samenwerking met Toyota en het aanstellen van een nieuwe teambaas. Toch zijn de testdagen van 2025 me het nieuwe rijdersduo Esteban Ocon en Oliver Bearman voor 2025 niet heel hoopgevend geweest.

Tijdens de kwalificatiesimulaties was zelfs Kick Sauber sneller dan Haas, waardoor het team het zeker op zaterdag lastig lijkt te gaan krijgen. Het goede nieuws is dat het team tijdens de racesimulaties sneller bleek dan Sauber, Aston Martin en zelfs Alpine, waardoor er voor de zondagen wellicht hoop is voor het Amerikaanse team. Toch lijken er ook dit jaar geen wonderen te mogen worden verwacht van Haas.

10: Kick Sauber

Het was van tevoren natuurlijk wel redelijk in te vullen wie de laatste plek in de pikorde in zou gaan vullen, maar Kick Sauber is met Audi op de achtergrond al sinds eind 2023 en het gehele seizoen 2024 vooral bezig met 2026 en daarna. Vorig jaar speelde het team geen enkele rol van betekenis en dit jaar lijkt dat niet anders te gaan zijn. Tijdens de kwalificaties kan er wellicht nog wel eens verrast gaan worden vanwege de getalenteerde coureurs die het team heeft, maar zeker tijdens de races was Sauber ook tijdens de testdagen samen met Aston Martin met afstand het langzaamst.

Nico Hülkenberg en rookie Gabriel Bortoleto waren constant zoekende naar grip en de juiste balans in de auto. Het team reed wel aardig wat kilometers, maar zonder echt het idee te hebben dat het die balans had gevonden. Daar waar het belangrijkste werk buiten de baan gebeurt voor het seizoen 2026, zal de auto op de baan ook dit jaar weer weinig in beeld zijn.

Conclusie

McLaren en Ferrari lijken met z'n tweeën bovenaan de pikorde te staan, met Red Bull Racing en Mercedes daar vlak achter. Zeker coureurs als Russell en Verstappen zullen met hun kwaliteiten dit gat regelmatig kunnen overbruggen tijdens raceweekenden. Williams en Alpine lijken daarachter vooral te gaan strijden om de laatste plekken in de top tien. Racing Bulls, Aston Martin en Haas lijken het op dit moment af te moeten leggen, maar de verschillen zijn natuurlijk niet heel groot en tevens overbrugbaar gedurende het seizoen. Dit lijkt voor Kick Sauber minder het geval te zijn, want het lijkt weer een seizoen te worden waarin het groen en zwart vooral in beeld zal komen als het op een ronde gezet wordt.

