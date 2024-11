Christian Horner verklaart dat het onmogelijk is om het constructeurskampioenschap te winnen met hoe Sergio Pérez momenteel presteert. 'Checo' vloog er tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas al in Q1 uit. De Red Bull Racing-teambaas waarschuwt nogmaals dat de Mexicaan zijn plekje naast Max Verstappen kan kwijtraken.

Pérez bevindt zich in het rijderskampioenschap in niemandsland. Hij lag na de Grand Prix van Miami, waarin hij zijn laatste top vijf-resultaat boekte, tweede in de tussenstand achter ploegmaat Verstappen met 103 punten. In de afgelopen 15 raceweekenden heeft Pérez maar 48 punten gescoord - een gemiddelde van 3.2 punten per raceweekend, terwijl Verstappen een gemiddelde van 17.1 punten heeft - en ligt nu ver achter Verstappen, de McLarens, de Ferrari's en de Mercedessen in het kampioenschap. Red Bull Racing heeft bevestigd dat ze na Abu Dhabi gaan kijken wie het beste in het tweede stoeltje past. Geruchten doen de ronde dat Liam Lawson naast Pérez de voornaamste kandidaat is.

Constructeurskampioenschap buiten bereik

"Sergio is onze coureur en we willen ons best doen om het meeste uit hem te halen", begon Horner bij F1 TV. "Hij heeft het qua vorm erg lastig gehad in de afgelopen weken en maanden. Als we kijken naar het constructeurskampioenschap, dan hebben we beide auto's vooraan het veld hard nodig, samenwerkend als een duo, maar dat hebben we niet gehad. Uiteraard hopen we dat 'Checo' nog wat goede resultaten kan neerzetten in de laatste drie races. Maar zonder dat gaan we op geen enkele manier het constructeurskampioenschap winnen."

Wachten met rijderswissel tot Australië 2025

Naar verluidt staan Lawson en Yuki Tsunoda van zusterteam VCARB onder contract als Red Bull-coureurs en zou er tussen de vier rijders van de energiedrankfabrikant gewisseld kunnen worden zonder dat het contractbreuk is. "Alle coureurs die bij ons onder contract staan, daarvan zijn we er heel duidelijk over wat de contractuele situaties zijn", zo hintte Horner erop dat dat inderdaad het geval kan zijn. "Wat we zouden kunnen doen, als we daarvoor kiezen, is wachten tot [de seizoensopener in] Melbourne volgend jaar. Dat kan als we willen, aangezien de coureurs onder contract staan", legde de teambaas uit over een mogelijke rijderswissel. "Maar het is onvermijdelijk dat we aan het eind van het jaar bij elkaar moeten zitten om naar alle informatie te kijken die beschikbaar is."

