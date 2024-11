Helmut Marko blikt terug op de kwalificatie van Max Verstappen in Las Vegas en laat optekenen hoeveel tijd de Nederlander verliest op het rechte stuk, omdat Red Bull Racing niet de juiste achtervleugel bij zich heeft.

Het is vooralsnog een moeizaam weekend voor Red Bull Racing in Las Vegas. Het team heeft - net als veel andere formaties - moeite met het vinden van grip op de straten van de Amerikaanse gokstad, maar daarnaast heeft de renstal niet de juiste achtervleugel bij zich voor dit weekend. Het exemplaar achterop de Red Bull van Max Verstappen en Sergio Pérez is te steil, waardoor er veel tijd wordt verloren op het rechte stuk. Een ander exemplaar heeft Red Bull Racing echter niet bij zich.

Verkeerde achtervleugel

Verstappen bleef in de kwalificatie steken op de vijfde plaats, terwijl Pérez teleurstelde met P16. De Nederlander zei na afloop tegenover Viaplay: "Er zit gewoon niet genoeg snelheid in de auto. We komen met die vleugel snelheid te kort op het rechte stuk, en dan hebben we ook nog geen grip. Dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal. Vooral ten opzichte van Mercedes, maar in de kwalificatie ook ten opzichte van Ferrari en zelfs een Alpine. Het belangrijkste voor mij is dat we voor McLaren staan, daar moet ik naar kijken. Maar ja, ik heb alles geprobeerd eruit te halen."

Tijdsverlies op het rechte stuk

Ook Helmut Marko blikte voor de camera van de streamingdienst terug op de kwalificatie van de drievoudig wereldkampioen: "We hadden verschillende problemen en we verloren twee tot drie tienden op het rechte stuk in sector drie", klonk het. "We hebben geen kleinere achtervleugel bij ons, wat logischerwijs vereist is hier. Daarnaast hadden we problemen met de grip. We hebben ons goed hersteld. Max verloor twee tienden in bocht negen, dus dan zou hij P2 of P3 hebben gestaan. Dat is beter dan we hadden verwacht na vrijdag."

