'Jos Verstappen zaait verdeeldheid in paddock met zijn gedrag'

Jos Verstappen (52) is niet op zijn mondje gevallen en heeft het hart op de tong, zo is inmiddels algemeen bekend. De vader van Max is daardoor niet altijd even geliefd en krijgt regelmatig kritiek. FlashscoreUSA stelt dat Verstappen senior "verdeeldheid zaait" met zijn gedrag.

Jos is dit seizoen regelmatig in het nieuws geweest. In de eerste seizoenshelft had hij het voornamelijk aan stok met Christian Horner, de teambaas van Red Bull. Volgens Verstappen senior kon het team eigenlijk niet goed meer functioneren zolang Horner nog aan het roer stond. De teambaas werd op dat moment onderzocht vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag richting een werkneemster van Red Bull. Later haalde Jos regelmatig de krantenkoppen met zijn kritiek op de ontwikkeling van de RB20, maar wist hij ook de spotlights te stelen door niet uit te sluiten dat Max in de toekomst wellicht voor Mercedes zou kunnen gaan rijden. Ook de FIA-stewards, waaronder Herbert, werden in de media aangepakt door de huidig rallycoureur. Geen wenselijk gedrag, zo constateert bovengenoemd sportmedium.

Jos Verstappen zaait verdeeldheid met zijn gedrag

FlashscoreUSA hield een uitgebreid interview met Herbert, die als steward van de FIA onder vuur kwam te liggen vanwege zijn beslissingen richting Verstappen. De sportsite zelf lijkt ook geen fan te zijn van de 52-jarige Nederlander, die volgens hen "verdeeldheid zaaiend gedrag" vertoont en regelmatig "in conflict" is met mensen in de paddock. Jos krijgt er dan ook kort maar krachtig van langs op het medium. "Buiten de baan heeft de vader van Max, Jos Verstappen, die vrijwel altijd in de paddock aanwezig is, met zijn verdeeldheid zaaiende gedrag veel mensen binnen de sport in conflict gebracht", zo schrijven zij.

Herbert heeft geen problemen met Jos Verstappen

Herbert zelf was echter een stuk positiever over Jos, zo schreven wij eerder vandaag ook al. "Ik denk niet dat we een probleem met elkaar hebben. Het is iedereen die het om ons heen aanwakkert. We hebben allebei onze eigen mening. Wat mij betreft is mijn relatie met Jos niet veranderd. Ik mag hem wel. Ik ken hem al heel lang", zo zei hij.

