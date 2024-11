Johnny Herbert vertelt geen enkel probleem met Jos Verstappen te hebben. Hij heeft respect voor de manier waarop de Limburger zijn zoon Max Verstappen beschermt, iets wat je naar eigen zeggen ook van hem zou verwachten.

Sinds de Grand Prix van Mexico afgelopen maand, is er veel gezegd en geschreven over de stewards van de FIA in de Formule 1. FIA-steward Johnny Herbert legde Max Verstappen daar twee keer een tijdstraf van tien seconden op voor incidenten met Lando Norris, waarna hij via een gokwebsite in de media zijn beslissingen toelichtte. Herbert schreef ook hoe hij persoonlijk keek naar Verstappens rijstijl, en dat zorgde vervolgens voor behoorlijk wat kritiek. Onder andere Jos Verstappen stak zijn mening niet onder stoelen of banken.

Jos Verstappen bekritiseert Johnny Herbert

De Limburger erkende dat zoon Max "te ver was gegaan" in zijn duel met Norris in Mexico, maar liet ook optekenen dat het niet toegestaan zou moeten zijn dat stewards van de FIA hun persoonlijke kijk op de zaak delen via de media. Ook is hij van mening dat de FIA goed moet kijken wie ze de rol van stewards geven, omdat voormalig coureurs bijvoorbeeld meer sympathie voor bepaalde rijders zouden hebben. Herbert reageerde vervolgens weer op de uitspraken van Verstappen senior, en zo werd het al met al een vrij bizar verhaal.

Geen ruzie

Herbert heeft nu tegenover FlashscoreUSA.com gereageerd op alle commotie: "Ik denk niet dat we ruzie hebben met elkaar", klinkt het. "Iedereen om ons heen stookt het vuurtje op. We hebben allebei onze mening. Voor zover ik weet is mijn relatie met Jos onveranderd. Ik mag hem en ik ken hem al een hele lange tijd. Ik hou van zijn gevoel voor humor en het is prachtig om te zien hoe een vader geniet van de prestaties van zijn zoon. Ik heb geen probleem met Jos, andersom is dat denk ik ook zo."

Hij vervolgt: "Ik weet zeker dat als we elkaar in de paddock zouden zien, we 'hoi' zouden zeggen en elkaar de hand zouden schudden. Hij beschermt zijn zoon, en daar heb ik respect voor. Dat verwacht je ook van hem. Als [Johnny Herbert versus Jos Verstappen in de boksring ooit zou gebeuren], zou ik ervoor zorgen dat hij wanten zou dragen, en ik zou de zwaarste bokshandschoenen kopen die je kan vinden. Het zou één kant op gaan", besluit Herbert met een knipoog.

