FIA-steward en voormalig coureur Johnny Herbert snapt weinig van de recente beweringen dat hij partijdig zou zijn ten voordele van Britse coureurs, en specifiek ten voordele van McLaren. Jos Verstappen was onlangs kritisch over Herbert, zonder de Brit bij naam te noemen, en denkt dat hij niet onpartijdig kan zijn als voormalig coureur met banden met bepaalde teams.

Herbert was een van de stewards bij alle recentelijke controverse omtrent Max Verstappen. Zo was hij bij de Grand Prix van Singapore, waar Verstappen zijn 'taakstraf' kreeg voor het schelden bij een persconferentie, en bij de Grand Prix van Mexico, waar Verstappen twintig seconden aan penalties kreeg. Dit is geen toeval zo dacht Jos, die in gesprek met De Telegraaf meende dat er sprake is van belangenverstrengeling met sommige stewards. "Max moet rijden zoals hij wil, omdat de auto niet goed genoeg is en hij er alles aan doet om de titel binnen te halen. Maar Max gaat zijn rijstijl niet aanpassen, omdat er nu een paar stewards aanwezig waren die hem sowieso niet lekker liggen. De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling," zo sneerde Verstappen senior.

Iedereen heeft een mening

Herbert was na de Grand Prix van Mexico kritisch over Verstappen en zijn manier van rijden, iets wat niet ten goede aarde viel bij Jos. De Nederlander vindt het niet juist dat stewards aanwezig zijn in de media, maar Herbert ziet de relevantie van zijn werk als steward niet met meningen die hij heeft over een race. "Zoals ik altijd heb gezegd, ben ik Johnny Herbert de steward en de professional tijdens een raceweekend en Johnny Herbert een presentator op andere momenten die zegt wat hij denkt," zo vertelt hij bij SafeBettingSites. "Als ik steward ben, geef ik geen mening. Iedereen heeft een mening. Martin Brundle heeft een mening. Waarom kan ik dat niet als ik niet op het circuit ben?

Norris en Brown vonden dat ook

Zowel Jos Verstappen als Herbert waren actief in de jaren '90 in de Formule 1. Herbert nam het stoeltje van Verstappen zelfs over bij Benetton in 1994, en snapt dat Jos The Boss beschermend is over zijn zoon. De kritiek over de twintig seconden van Max begrijpt hij echter niet, gezien hij meent dat McLaren het eens waren met de beslissing. “Het circuit is al 50 jaar mijn wereld. Als ik het niet helemaal eens ben met wat ik op het circuit zie, dan zeg ik dat. Het is niet alleen Max. Ik bekritiseer iedereen als ik vind dat het gerechtvaardigd is. Ik begrijp het vanuit het standpunt van Jos, want het is zijn zoon. Is er een vooroordeel? Nee, natuurlijk niet. Ik was niet de enige die vond dat Max over de schreef ging in Mexico. Lando Norris en Zak Brown vonden dat ook. Als ik op maandag of dinsdag met mensen praat, valt dat buiten mijn verantwoordelijkheden als steward."