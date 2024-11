Marko heeft slecht nieuws voor Verstappen: 'Geen enkele kans op eerste of tweede plek'

Red Bull Racing had waarschijnlijk gehoopt iets beter uit de startblokken te schieten bij aanvang van het raceweekend in Las Vegas. De eerste twee vrije trainingen verliepen echter niet naar wens en Max Verstappen staat zodoende voor een hels karwei zijn vierde wereldtitel in de gokstad veilig te stellen. Dr. Helmut Marko heeft vooralsnog ook weinig hoop.

De eerste vrije training kon nog door de vingers worden gezien met een vijfde tijd voor Verstappen, maar in de tweede oefensessie zakte de Nederlander helemaal terug naar de achterhoede. En dart terwijl concurrent Lando Norris wél consistent voorin meedeed qua rondetijden. Hoewel het slechts twee vrije trainingen betreft en er nog veel kan veranderen richting morgen, houdt Marko zijn hart vast. Hij heeft dan ook slecht nieuws voor Verstappen wat betreft een topresultaat in Vegas. "Met onze prestatie van vandaag hebben we geen enkele kans op de tweede plaats, laat staan op de eerste plaats", zo zegt de Oostenrijker tegen ORF.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull hoopt op 'pleister' in vorm van vierde titel Verstappen

Die vierde titel voor Verstappen gaat er ongetwijfeld komen, maar de kans is wel geslonken dat dit in Vegas al het geval gaat zijn. Marko hoopt echter dat Verstappen zo snel mogelijk dat vierde kampioenschap kan bijschrijven, want dat zal voor Red Bull voelen als een pleister op de wond van het constructeurskampioenschap. "Laten we er nu gewoon voor zorgen dat de wereldtitel voor Max binnen is, dan wordt het voor ons makkelijker om over die constructeurstitel heen te komen", zo zegt de man uit Graz. Red Bull staat bij de constructeurs op de derde plaats. Het team uit Milton Keynes ging lange tijd aan de leiding, maar is inmiddels teruggezakt tot achter McLaren en Ferrari.