Horner: 'Verstappen stak er met kop en schouders bovenuit in moeilijkste titel na 2021'

Christian Horner is enorm in zijn nopjes met de vierde wereldtitel voor Max Verstappen. Red Bull Racing kent een uitdagend seizoen en nu de constructeurstitel uit beeld raakt, is de teambaas maar wat blij dat Verstappen een dikke pleister op deze wond heeft weten te plakken.

Red Bull Racing had het absoluut niet gemakkelijk dit jaar. De RB20 leek de meest dominante auto te zijn aan het begin van het seizoen, maar al snel wisten Ferrari en met name McLaren de aansluiting te vinden. Omdat Sergio Pérez niet aan de verwachtingen wist te voldoen, moest Verstappen het team in zijn eentje dragen in het constructeurskampioenschap. Maar zelfs met de uitstekende prestaties van Verstappen, wist Red Bull de leiding bij de constructeurs niet vast te houden. Het was dan ook noodzaak dat Verstappen in ieder geval de coureurstitel zou binnenslepen voor zijn team. En daar slaagde hij glansrijk in, twee races voor het einde. Horner is onder de indruk.

Artikel gaat verder onder video

Marko zag "soevereine" Verstappen in Vegas: "Geweldige stijl!"Lees meer

Zwaarste seizoen sinds 2021 volgens Horner

"Dit was duidelijk het zwaarste seizoen sinds 2021", zo begint Horner na afloop bij de media in de gokstad. "Weet je, we begonnen erg sterk, schoten hard uit de startblokken, maar daarna begonnen de anderen het gat te dichten in de zomer. McLaren, Ferrari en Mercedes hadden zo allemaal hun momenten waarop zij erg competitief waren. Max verloor gelukkig nooit zijn hoofd. Hij leidde het veld, in de auto en op dagen waarop hij niet de snelste auto had. Hij heeft er meer uitgehaald dan erin zat op het gebied van performance."

LEES MEER: Verstappen verzekert zich in Las Vegas definitief van vierde wereldtitel, Mercedes wint

Verstappen met kop en schouders boven concurrentie

Volgens Horner bestaat er dan ook geen twijfel over wie er op dit moment de beste coureur op de grid is. "Ik denk dat hij met hoofd en schouders boven de concurrentie uitstak dit jaar en dat hij geweldig werk heeft geleverd", zo klinkt het lovend uit de mond van de teambaas van Red Bull Racing.

Gerelateerd