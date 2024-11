Verstappen verzekert zich in Las Vegas definitief van vierde wereldtitel, Mercedes wint

Max Verstappen heeft zich in Las Vegas verzekerd van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing finishte als vijfde tijdens de Grand Prix in de gokstad, maar met de zesde plaats voor Lando Norris was dit meer dan voldoende om kampioen te worden. De race werd uiteindelijk gewonnen door George Russell, die samen met Lewis Hamilton een één-twee veiligstelde.

Russell begon de race in Sin City vanaf pole position en de Mercedes wist deze plek in de openingsfase te behouden. Gasly verloor een plekje aan Leclerc en Verstappen bleef - zoals gestart - op de vijfde positie. Leclerc schoof vervolgens nog verder door naar de tweede plaats, vlak achter Russell. Piastri kreeg in de beginfase te horen dat hij mogelijk een straf zou krijgen voor een valse start. De Australiër leek te ver naar voren te hebben gestaan op de grid. Dit werd even later door de stewards inderdaad bevestigd en het leverde hem een vijf seconden tijdstraf op.

Gasly valt uit, Norris kan geen druk zetten op Verstappen

Na de eerste stint was het einde verhaal voor Gasly, die zich gisteren nog bijzonder knap als derde kwalificeerde. Zijn Alpine kreeg te maken met een motorprobleem en moest zich noodgedwongen terugtrekken uit de race. Norris wist dat de race in Vegas zijn laatste kans was om het titelfeestje van Verstappen uit te stellen, maar dan moest hij wel voor Verstappen finishen - en daar had de Brit zichtbaar moeite mee. Waar Norris halverwege de Grand Prix op de zesde plek bungelde, daar reed Verstappen comfortabel rond op de tweede positie.

Verstappen nadert vierde kampioenschap, Mercedes ijzersterk

Naarmate de race vorderde was er ook niets dat eventueel nog helpend zou kunnen zijn voor Norris om het titelfeestje van Verstappen te verstoren. Een Safety Car lag niet op de loer en Verstappen had een beduidend beter tempo dan de McLaren. Verstappen was dus hard onderweg om zijn vierde wereldkampioenschap binnen te slepen op de straten van Vegas. Wie er ook goed onderweg was in Nevada, was het team van Mercedes. Hamilton reed een ijzersterke race en voerde samen met zijn teamgenoot het veld aan richting de slotfase van de wedstrijd.

Mercedes wint in Vegas, Verstappen pakt vierde wereldtitel

Verstappen verloor in de slotfase van de wedstrijd nog wel twee plekken aan Ferrari, maar het deerde hem niet. Verstappen finishte namelijk als vijfde voor Norris en dat betekent dat het kampioenschap hem niet meer kan ontgaan. In de straten van Vegas wist Verstappen zijn vierde wereldtitel te verzilveren. Mercedes sleepte via Russell en Hamilton een één-twee over de streep en Ferrari deelde met een derde en vierde plek weer een klap uit in McLaren in het constructeurskampioenschap.

Norris en Piastri kende met een respectievelijk zesde en zevende plaats een teleurstellende race en dat gold ook voor Pérez, die niet verder kwam dan plek tien. Het zal Red Bull vandaag allemaal niet deren, want zij hebben in Verstappen wederom de wereldkampioen geleverd in een Formule 1-seizoen. Het is voor de vierde keer op rij dat Verstappen een kampioenschap verovert.

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆



A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

