Marko zag "soevereine" Verstappen in Vegas: "Geweldige stijl!"

Dr. Helmut Marko heeft er zelden tot nooit aan getwijfeld: Max Verstappen ging de wereldkampioen van 2024 worden. Dit heeft de Oostenrijker meermaals publiekelijk gezegd en vandaag kreeg hij gelijk. Verstappen veroverde definitief zijn vierde wereldtitel en Marko is onder de indruk van hoe zijn pupil dat voor elkaar heeft gebokst.

Toen Red Bull Racing vanaf Miami bergafwaarts ging, begonnen steeds meer mensen te twijfelen aan het vierde kampioenschap van Verstappen. Bij Marko duurde deze twijfel niet lang. De man uit Graz was al snel weer vol vertrouwen dat zijn coureur 'gewoon' wereldkampioen ging worden. Alleen in Italië begon hij even te twijfelen, zo erkent hij. "In Monza was ik sceptisch", zo doelt Marko op de race waar McLaren een tweede en derde positie scoorde en Verstappen slechts zesde werd met een flinke achterstand op de kop.

Marko vol lof over Verstappen in 2024-seizoen

"Er waren een paar races waar de auto niet de snelste was, maar toch won hij", zo vervolgt Marko. "En Monza was zeker het dieptepunt, maar toch deed hij het keer op keer en haalde hij er het maximale uit. Geen enkel ongeluk. En in de fase waarin we soms qua snelheid de vierde auto waren, wist hij toch steeds weer het gat [in het WK, red.] of de leiding te stabiliseren", zo klinkt het vol lof. Ook in Vegas was Marko wederom onder de indruk van Verstappen. De Nederlander finishte als vijfde, maar wist Norris achter zich te houden en bracht zijn auto heelhuids over de streep.

Marko spreekt van "soevereine" Verstappen in Vegas

"Tijdens de race was het een tactische meesterzet. Hij liet zien welke snelheid er mogelijk was in de beginfase en vervolgens richtte hij zijn aandacht op het kampioenschap", zo zegt Marko. "Hij bracht zijn auto op een soevereine manier naar huis, in geweldige stijl."

