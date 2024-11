De inmiddels vertrokken FIA-steward Tim Mayer klapt bij de BBC uit de school over de reden van zijn ontslag en onthult dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem erop stond om achter Max Verstappen aan te gaan, voor het vloeken tijdens de persconferentie in Singapore.

Donderdag werd bekend dat niet alleen Mayer bij de internationale autosportbond in zijn rol als steward is vertrokken, ook Janette Tan, de plaatsvervangend racedirecteur voor de Formule 2, is ook de deur gewezen. In gesprek met het Britse medium legt Mayer uit dat hij toch wel verrast is door de beslissing van de FIA om Tan te ontslaan. "Zij belichaamt het type persoon dat we willen hebben bij de FIA: de beste van de volgende generatie racedirecteurs." Daardoor zal de racedirector van de Formule 1, Rui Marques, dit weekend ook toezicht moeten houden op de opstapklasse: "Ik weet hoe zwaar beide functies zijn. Ik mag Rui graag, maar dit legt een ongelooflijke druk op hem." Daarnaast raken de stewards simpelweg op in de ogen van Mayer: "Ze doen zichzelf geen plezier. Ze komen letterlijk mensen tekort om deze functies te vervullen."

FIA-voorzitter bezig geweest met straf voor Verstappen

Verstappen heeft een taakstraf gekregen voor het vloeken tijdens de persconferentie in Singapore en Mayer geeft een kijkje achter de schermen, over die beslissing. De voorzitter van de autobond heeft zich namelijk gemengd in dat incident. "Zijn standpunt is dat coureurs gestraft moeten worden voor vloeken – dat is zijn mening, en wat er sindsdien is gebeurd, weerspiegelt dat. Er zijn momenten geweest waarop hij zich direct heeft bemoeid met het uiten van zijn mening. Niet rechtstreeks naar de stewards, maar via zijn medewerkers", zo onthult Mayer. Dat schelden niet gewenst is, dat onderschrijft Mayer, maar dat er zo zwaar wordt gestraft, daar begrijpt hij niets van. "Een deel van de taak van de stewards is het handhaven van het FIA-beleid over de regels. Technisch gezien is slecht taalgebruik verboden, dus het is niet oneerlijk. Of het verstandig is om coureurs te straffen voor milde scheldwoorden, is een andere kwestie."

Mayer onthult reden voor ontslag: 'Ben Sulayem was beledigd'

Mayer legt daarnaast ook uit dat hij is ontslagen, omdat de Ben Sulayem zich beledigd voelde door de inhoud van het bezwaar dat was ingediend door het Circuit of The Americas. De organisatie moest zich namelijk melden bij de FIA, omdat de toeschouwers te snel het circuit waren opgerend, na afloop van de race. Mayer vertegenwoordigde de organisatie tijdens een recht op herziening. "De officiële reden die zal worden gegeven, is dat men vond dat er sprake was van een belangenconflict met de FIA, omdat ik het recht op herziening had geleid in mijn rol als organisator. Maar dat is niet de echte reden voor mijn ontslag. Het zijn van organisator is een rol die ik al meer dan 12 jaar vervul, tot voordeel van de FIA. Dit is niets nieuws." Dat ervaarde de voorzitter, volgens Mayer, als een persoonlijke aanval en uiteindelijk werd Mayer via een sms'je op de hoogte gebracht van zijn ontslag. "In dit proces zijn de gevoelens van de president gekwetst, wat ik vreemd vind, omdat er geen reden was waarom hij zich gekwetst zou moeten voelen, terwijl iedereen de zaak professioneel heeft afgehandeld."

