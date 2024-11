De 25-jarige Mick Schumacher vertrekt aan het einde van het jaar als reservecoureur bij Mercedes. De Duitser sloot in 2023 aan bij het team uit Brackley en vervulde vooral een rol achter de schermen, als reserve- en simulatorcoureur.

Schumacher heeft twee volle seizoenen bij Haas gereden, voordat hij in 2023 aansloot bij de Zilverpijlen. In 2022 wist hij uiteindelijk tot twee keer toe in de top tien te eindigen, maar was hij vaker dan eens betrokken bij een klapper. In 2021 deelde Schumacher het team met Nikita Mazepin, die hij nog wel de baas was. Het jaar erop kwam Kevin Magnussen aan boord en had 'Schumi' het vooral lastig om de wagen op de baan te houden. Uiteindelijk kwam Nico Hulkenberg in 2023 aan boord en daardoor verkaste Schumacher naar Mercedes, als reservecoureur.

'Moeilijk om deze auto's te zien, zonder er zelf in te racen'

"Ik ben Toto en het hele Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team dankbaar voor de inzichten die ik de afgelopen twee jaar heb opgedaan. Ze hebben me ongetwijfeld een meer ervaren coureur gemaakt, omdat ik de technische kant beter heb leren kennen", zo opent Schumacher in het persbericht. De 25-jarige coureur heeft nog los van zijn rol als reservecoureur, meters gemaakt in het World Endurance Championship als Alpine-coureur. "Maar het is moeilijk om deze auto's te zien racen zonder zelf in de cockpit te zitten. Ik wil me weer 100% richten op racen. Ik wil me volledig toewijden aan de sportieve kant van de autosport. Uiteindelijk is racen wat je als coureur wilt doen, het is racen dat dat gevoel geeft waar je van houdt."

Wolff: 'Hij verdient het om te strijden in de beste kampioenschappen'

Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt de keuze van de zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher. "Van zijn werk in de simulator en het testen van diverse auto's tot zijn rol als onderdeel van het team op het circuit – we hadden niet meer van hem kunnen vragen. Vanaf dag één paste hij moeiteloos in het team en werd hij een zeer gewaardeerde collega voor iedereen in Brackley en Brixworth. Maar Mick is in de eerste plaats een racer. We hebben zowel tijdens zijn tijd in de Formule 1 als dit jaar in het World Endurance Championship gezien dat hij een coureur van uitzonderlijk hoog niveau is, die het verdient om te strijden in de beste kampioenschappen", aldus Wolff.

